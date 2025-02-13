Hulu задумал сиквел «Рассказа служанки». В новом сериале вновь появится Энн Дауд в роли тетки Лидии

Стриминговый сервис Hulu намерен выпустить сиквел своего хита «Рассказ служанки» — сериал под названием «Заветы». В нем сыграют Энн Дауд, известная зрителям по роли тетки Лидии в оригинальном шоу, и Чейз Инфинити из «Презумпции невиновности». Об этом сообщил Deadline.