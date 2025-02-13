Hulu задумал сиквел «Рассказа служанки». В новом сериале вновь появится Энн Дауд в роли тетки Лидии

Стриминговый сервис Hulu намерен выпустить сиквел своего хита «Рассказ служанки» — сериал под названием «Заветы». В нем сыграют Энн Дауд, известная зрителям по роли тетки Лидии в оригинальном шоу, и Чейз Инфинити из «Презумпции невиновности». Об этом сообщил Deadline.
«Заветы» («Testaments») будут основаны, как и «Рассказ служанки», на творчестве Маргарет Этвуд. Шоураннером проекта выступит Брюс Миллер. Он же станет продюсером сериала наряду с Уорреном Литтлфайендом.
Созданием сиквела займется студия Amazon MGM и продакшн-компания The Littlefield Company. Съемки шоу планируют начать уже в конце марта в канадском Торонто, хотя команда сериала еще не полностью укомплектована.
Действие «Заветов» развернется на территории теократического государства Галаад спустя 15 лет после событий «Рассказал служанки». В центре истории окажутся три женщины — тетка Лидия, Агнес (ее сыграет Инфинити) и Дейзи. Их судьбы переплетутся, когда они раскроют секреты Галаада и движения сопротивления режиму.
Появится ли в сериале персонаж Джун в исполнении Элизабет Мосс, пока неясно. Центральная героиня «Рассказа служанки» может оказаться матерью Агнес — на это есть намеки в книге.
Роман «Заветы» вышел в 2019 году и стал продолжением бестселлера «Рассказ служанки». Книга получила Букеровскую премию, а Hulu и Amazon MGM Studios сразу же приобрели права на ее экранизацию.
Сериал «Рассказ служанки» завершится после шестого сезона, который выйдет на экраны 8 апреля. Тизер финала шоу уже появился в сети.