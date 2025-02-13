Лекси Майнтри получила главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

Майнтри поделилась своими эмоциями на своей странице в соцсети. «Мой мозг сходит с ума здесь, и я даже не знаю, с чего начать. Вероятно, с благодарностей… это обычно хороший способ, чтобы что‑то начать», — написала актриса.