Лекси Майнтри получила главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

Американская актриса Лекси Майнтри, снимавшаяся в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус» и фильме «Парамедик, который меня преследовал», получила главную роль в приквеле фильма «Блондинка в законе».
Звезда оригинальной картины Риз Уизерспун опубликовала в инстаграме* видео, в котором она сообщает новость Лекси. «Тебе больше не нужно прослушиваться, потому что ты получила роль», — говорит в нем Уизерспун.
Майнтри в ответ расплакалась и попросила обнять Уизерспун. После этого юная актриса позвонила своей маме и вместе с Риз рассказала, что Лекси — новая Эль Вудс. Мама Майнтри отметила поразительное сходство голосов двух актрис.
«Не безумие ли это? Когда я впервые увидела ее пробы, я подумала: „Мы что, один и тот же человек? Это так странно“», — ответила Уизерспун.
Майнтри поделилась своими эмоциями на своей странице в соцсети. «Мой мозг сходит с ума здесь, и я даже не знаю, с чего начать. Вероятно, с благодарностей… это обычно хороший способ, чтобы что‑то начать», — написала актриса.
Она поблагодарила своих близких и учителей, которые верили в нее и ее «глупые маленькие мечты», а также команду будущего сериала. «Я так безумно счастлива продолжить работать с вами!» — подчеркнула Лекси.
Девушка также поблагодарила своего парикмахера, который покрасил ее волосы в светлый цвет в мае 2024 года. «Я крайне тебе обязана!» — сказала Майнтри.
Лекси Майнтри — выпускница Университета Южной Калифорнии и находящейся при нем Школы драматических искусств. На протяжении последних пяти лет она работала пиарщицей и SMM-менеджером и параллельно снималась в различных теле- и кинопроектах, преимущественно короткометражных.
О том, что Майнтри стала одной из главных претенденток на роль Эль Вудс в приквеле «Блондинке в законе», стало известно в первой половине февраля. По словам СМИ, ее основной конкуренткой была Мэдисон Вулф.
Сериал «Эль» анонсировали в мае 2024 года. С тех пор у шоу появился новый шоураннер, им стала работавшая над «Стрелой» и «Дневниками вампира» Кэролайн Дрис. Проект выйдет на стриминговом сервисе Prime Video.
Уизерспун сыграла роль Эль Вудс в двух фильмах «Блондинка в законе». Первая картина, вышедшая в 2001 году, была основана на одноименной книге Аманды Браун и стала хитом, собрав в мировом прокате более 140 млн долларов. Сиквел вышел в 2003 году, а в 2009-м — телевизионный фильм «Блондинки в законе», где Уизерспун выступила только продюсером.
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