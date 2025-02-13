Режиссер «Правила съема: Метод Хитча»: Уилл Смит работает над сиквелом комедии

Американский актер Уилл Смит работает над сиквелом комедии «Правила съема: Метод Хитча». Об этом рассказал в интервью Business Insider режиссер Энди Теннант, постановщик оригинального фильма.
По его словам, Смит занимается продолжением самостоятельно. Он решил не привлекать к работе Теннанта — вероятно, из‑за конфликтов между кинематографистами на съемках оригинальной картины.
«Я узнал об этом всего три месяца назад. У меня появилась действительно хорошая идея для продолжения, и я разговаривал с руководителем Sony, и он сказал, что продюсерская компания Уилла разрабатывает сиквел», — поделился Теннант.
Он отметил, что «ничего не имеет против Уилла». «Он нанял меня для съемок этого фильма. Это ни для кого не была легкая работа, но мы объехали вокруг света с этой лентой», — отметил режиссер.
Теннант вспомнил, что, несмотря на сложности, Смит всегда продолжал верить в проект — и оказался прав. Сам же Теннант думал, что разрушил одним фильмом и собственную карьеру, и карьеру актера.
«Это было самое потрясающее путешествие, в котором я когда‑либо был. И когда оно закончилось, мое время с Уиллом вышло. Вот и все. Я никогда не общался с ним с того момента», — сказал постановщик.
Теннант признался, что он и Смит по-разному видели фильм. Прийти к общей концепции удалось во многом благодаря вмешательству супруги Смита — Джады Пинкетт-Смит. Она во многом поддерживала Теннанта.
В фильмографии Теннанта немало громких работ, помимо «Правил съема: Метод Хитча». В 1995 году режиссер снял комедию «Двое: я и моя тень» с сестрами Олсен, в 1999 году — костюмную мелодраму «Анна и король» с Джоди Фостер.
После «Правил съема» он также работал над «Золотом дураков» с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон, «Охотником за головами» с Дженнифер Энистон и Джерардом Батлером и «Молодостью по страховке» с Ширли МакЛейн и Джессикой Лэнг.