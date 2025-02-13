Джефф Дэниелс сыграет главную роль в сериале «Дилетант» для Apple TV+

Apple TV+ запустил в разработку сериал «Дилетант». Об этом сообщает Deadline.
Главную роль в проекте исполнит Джефф Дэниелс («Тупой и ещё тупее», «Язык нежности», «Петля времени»). Сериал вдохновлен мемуарами Даны Браун о работе на бывшего редактора Vanity Fair Грейдона Картера.
Книга описывается как вымышленная история взросления, действие которой происходит в гламурном и беспощадном «золотом веке» журналов в Нью-Йорке 1990-х годов.
Дэниелс сыграет вымышленного редактора журнала. По мнению Deadline, персонаж проведет параллель с Картером, как в фильме «Дьявол носит Prada» Анна Винтур стала прототипом для своего персонажа, сыгранного Мерил Стрип.