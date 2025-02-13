Сэди Синк спасает мир в трейлере рок-оперы «O’Dessa»

Searchlight Pictures опубликовала трейлер мюзикла «О’Десса» («O’Dessa»). Его премьера состоится 13 марта.
Действие фильма развивается в постапокалиптическом будущем. В центре сюжета девушка, которая отправляется с фермы своей семьи на поиски пропавшей реликвии.
По пути она попадает в незнакомый город, в котором влюбляется, но, чтобы спасти душу избранника, ей нужно использовать силу песни. «Мой папа говорил мне, что мое пение способно пролить свет на тьму и изменить ситуацию», — говорит исполнительница главной роли Сэди Синк («Очень странные дела») в трейлере.
Джереми Джаспер («Патти Кейкс») выступил в качестве сценариста и режиссера, а также написал музыку к фильму вместе с Джейсоном Бинником. Помимо Синк, в фильме снялись Келвин Харрисон-младший и Реджина Холл.