Сэди Синк спасает мир в трейлере рок-оперы «O’Dessa»

По пути она попадает в незнакомый город, в котором влюбляется, но, чтобы спасти душу избранника, ей нужно использовать силу песни. «Мой папа говорил мне, что мое пение способно пролить свет на тьму и изменить ситуацию», — говорит исполнительница главной роли Сэди Синк («Очень странные дела») в трейлере.