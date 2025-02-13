Актрисе Марисе Абеле потребовались месяцы, чтобы прийти в себя после роли Эми Вайнхаус

«Я стала немного… не хочу говорить самонадеянной, но я просто не беспокоилась, что скажут люди о том, что я делаю. Конечно, я знала, что у людей будут мнения. <…> Но не думаю, что я была полностью готова ко всему, что случилось», — отметила она.