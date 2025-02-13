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Актрисе Марисе Абеле потребовались месяцы, чтобы прийти в себя после роли Эми Вайнхаус

Сегодня в 16:35
Фото: Studio Canal

Британская актриса Мариса Абела, сыгравшая певицу Эми Вайнхаус в фильме «Обратно во мрак», призналась в интервью Independent, что в течение нескольких месяцев не могла прийти в себя после съемок картины.

Артистка отметила, что работа над байопиком о Вайнхаус стала для нее настоящим уроком. Абела не ожидала бурной реакции на ленту, которую она получила от критиков и поклонников умершей певицы.

Фильм обвиняли в эксплуатации образа Вайнхаус и одновременно ругали за романтизацию отношений звезды с Блейком Филдером-Сивилом, который, предположительно, познакомил ее с героином.

Критике подверглось решение режиссера картины не использовать треки Вайнхаус и позволить Абеле исполнить песни ее героини в фильме. Также не всем понравилось, как постановщик смягчил наиболее темные и трагические моменты жизни певицы.

«Невозможно не воспринимать вещи невероятно лично, какими бы ни были чьи‑то намерения. Я думаю, некоторые люди хотят, чтобы вы восприняли все на свой счет, другие же нет. Но кое‑что оказалось немного пугающим, к примеру, когда в таблоидах появились первые статьи», — поделилась Абела.

Чтобы справиться с отзывами на свою работу, Абела отключила свой телефон и удалила инстаграм* «примерно на шесть месяцев». Актриса признает, что не была готова к критике из‑за предыдущих позитивных отзывов на свои роли.

«Я стала немного… не хочу говорить самонадеянной, но я просто не беспокоилась, что скажут люди о том, что я делаю. Конечно, я знала, что у людей будут мнения. <…> Но не думаю, что я была полностью готова ко всему, что случилось», — отметила она.

Абела приступила к съемкам третьего сезона сериала «Индустрия» через неделю после завершения работы над «Обратно во мрак». Артистка думала, что будет «проще сразу перейти от одного к другому», но ошибалась.

«Правда в том, что от „Обратно во мрак“ было трудно избавиться. Я чувствовала себя так, будто нахожусь за стеной из целлофана. Потребовались месяцы, чтобы снова почувствовать себя нормально», — вспомнила она.

Абела добавила, что исполнение роли Вайнхаус было сложным не только эмоционально, но и физически. Актрисе пришлось серьезно похудеть. По ее словам, ее тело находилось «в нездоровом и неустойчивом состоянии», несмотря на сотрудничество с диетологом, который заботился о здоровье Марисы.

Окружающие при этом говорили артистке, что она выглядит потрясающе, а дизайнеры стали проявлять интерес к ней и предлагать ей наряды для мероприятий. «Это действительно сбивает с толку, потому что потом, когда тебе нужно снова набрать вес, очень трудно притворяться, что этих разговоров не было», — прокомментировала Абела.

В ближайшее время актриса снимется в нескольких других проектах, в том числе «Черном мешке» Стивена Содерберга. Кроме того, Мариса готовится к свадьбе, которая запланирована на конец года. Абела призналась, что у нее «в голове был голос, который говорил, что для этого нужно быть в очень хорошей форме».

Артистка не поддерживает культа худобы и напоминает, что важно заботиться о здоровом функционировании организма. Относиться к себе внимательнее Абелу научила тяжелая болезнь, которую она пережила в 2020 году. В возрасте 23 лет актриса перенесла рак щитовидной железы.

«Это был первый раз, когда я почувствовала, что мое тело — отдельная вещь, и я издевалась над ним, будучи противной и критикующей. <…> Я знаю, это клише, но, когда у тебя выявляют что‑то подобное, это меняет перспективу. Думаю, я лучше способна видеть ситуацию такой, какая она есть, и не погружаться в неважное», — подчеркнула она.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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