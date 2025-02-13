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14-летний «человек-калькулятор» побил шесть мировых рекордов за сутки

Сегодня в 16:46
Фото: Guinness World Records

В Индии 14-летний «человек-калькулятор» Аарьян Шукла побил шесть рекордов Гиннесса за один день.

Свой первый рекорд он установил около года назад на съемках шоу «Lo Show Dei Record». Тогда он сложил 50 пятизначных чисел за 25,19 секунды.

На этот раз Шукла за день побил рекорды по сложению 100 четырехзначных чисел (30,9 секунды), сложению 200 четырехзначных чисел (1 минута 9,68 секунды), сложению 50 пятизначных чисел (18,71 секунды), делению двадцатизначного числа на десятизначное (5 минут 42 секунды), умножению двух пятизначных чисел (51,69 секунды) и умножению двух восьмизначных чисел (2 минуты 35,41 секунды).

Мальчик рассказал, что занимается математикой по пять-шесть часов в день, чтобы сохранить остроту ума для соревнований. «Мы обычная семья. И таких, как Аарьян, один на миллиард», — отметил его отец.

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