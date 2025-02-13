Джиган выступил хэдлайнером на свадьбе детей главных раввинов России и Одессы

Рэпер Джиган посетил свадьбу дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа. Фото и видео с мероприятия, которое прошло в Израиле, он опубликовал у себя в инстаграме*.
Джиган был музыкальным хедлайнером вечера. Он исполнил на сцене хасидский нигун «Нет, нет никого, кроме Бога одного». Ему в этом помог певец и раввин Михоэль Ставропольский.
Свой пост Джиган подписал: «Mazel Tov! Peace & Love!». На одном из прикрепленных видео раввин Берл Лазар называет Джигана «лучшим рэпером в России».
Как отмечает РИА «Новости», торжество проходило в городке Маале-Адумим к востоку от Иерусалима. На свадьбу были приглашены около 200 человек, среди которых видные представители еврейских общин России и Украины, публичные персоны.
Джиган ― уроженец Одессы. Он переехал оттуда в Москву в 2007 году, когда подписал контракт с лейблом Black Star Inc.
О помолвке детей главных раввинов России и Одессы стало известно в декабре прошлого года. Как отмечает «VIP-Радар», отец жениха Авраам Вольф состоит в совете директоров фонда помощи Украине, зарегистрированного в США. Он неоднократно высказывался в поддержку Украины.
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