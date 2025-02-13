Бен Аффлек объединяется с Джоном Бернталом в трейлере «Расплаты 2»

Первая часть франшизы принесла Warner Bros 155 млн долларов при бюджете в 44 млн. Несмотря на относительных успех фильма, сиквел застрял в разработке на 8 лет, процесс которой режиссер Гэвин О’Коннор назвал «жестким». «Это было похоже на цветок, который готов распуститься, а потом все останавливается и начинается снова. Это было так мучительно», — признался он в интервью Vanity Fair.