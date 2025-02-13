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Бен Аффлек объединяется с Джоном Бернталом в трейлере «Расплаты 2»

Сегодня в 15:37
Фото: Amazon MGM

Amazon MGM представил трейлер боевика «Расплата 2». В сиквеле к исполнителю главной роли в первой части Бену Аффлеку присоединяется Джон Бернтал. Премьера состоится 25 апреля.

В ролике Аффлек вновь предстает в образе аутичного бухгалтера Кристиана Вульфа. В новом фильме его нанимает агент казначейства, чтобы помочь раскрыть дело об убийстве. Чтобы докопаться до истины, Кристиану приходится воссоединиться со своим братом Браксом.

Помимо Аффлека и Бретала в картине снялись Дж. К. Симмонс, Синтия Аддай-Робинсон, Даниэлла Пинеда, Элисон Робертсон, Роберт Морган и Грант Харви.

Первая часть франшизы принесла Warner Bros 155 млн долларов при бюджете в 44 млн. Несмотря на относительных успех фильма, сиквел застрял в разработке на 8 лет, процесс которой режиссер Гэвин О’Коннор назвал «жестким». «Это было похоже на цветок, который готов распуститься, а потом все останавливается и начинается снова. Это было так мучительно», — признался он в интервью Vanity Fair.

По словам постановщика, он не хотел делать «Расплату 2» «скучным боевиком», но стремился к тому, чтобы сделать фильм более эмоциональным.

«Боевик, в котором речь идет о человеческих отношениях и любви, — это то, что я действительно хотел исследовать», — признался О’Коннор. Сценарий сиквела написал Билла Дюбука, работавший над «Озарком» и «Судьей».

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