Бен Аффлек объединяется с Джоном Бернталом в трейлере «Расплаты 2»

Amazon MGM представил трейлер боевика «Расплата 2». В сиквеле к исполнителю главной роли в первой части Бену Аффлеку присоединяется Джон Бернтал. Премьера состоится 25 апреля.
В ролике Аффлек вновь предстает в образе аутичного бухгалтера Кристиана Вульфа. В новом фильме его нанимает агент казначейства, чтобы помочь раскрыть дело об убийстве. Чтобы докопаться до истины, Кристиану приходится воссоединиться со своим братом Браксом.
Помимо Аффлека и Бретала в картине снялись Дж. К. Симмонс, Синтия Аддай-Робинсон, Даниэлла Пинеда, Элисон Робертсон, Роберт Морган и Грант Харви.
Первая часть франшизы принесла Warner Bros 155 млн долларов при бюджете в 44 млн. Несмотря на относительных успех фильма, сиквел застрял в разработке на 8 лет, процесс которой режиссер Гэвин О’Коннор назвал «жестким». «Это было похоже на цветок, который готов распуститься, а потом все останавливается и начинается снова. Это было так мучительно», — признался он в интервью Vanity Fair.
По словам постановщика, он не хотел делать «Расплату 2» «скучным боевиком», но стремился к тому, чтобы сделать фильм более эмоциональным.
«Боевик, в котором речь идет о человеческих отношениях и любви, — это то, что я действительно хотел исследовать», — признался О’Коннор. Сценарий сиквела написал Билла Дюбука, работавший над «Озарком» и «Судьей».