«Кольца власти» официально продлили на третий сезон

«У творческой команды есть необыкновенное видение грядущих событий, которые очаровали и восхитили нас. Мы с нетерпением ждем продолжения этого эпического путешествия для наших зрителей по всему миру, еще глубже погружаясь в легендарные истории, которые сформировали Средиземье», — добавил он.