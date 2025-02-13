«Кольца власти» официально продлили на третий сезон

Amazon Prime Video официально продлил сериал «Властелин колец: Кольца власти» на третий сезон, пишет Variety.
Премьера второго сезона состоялась 29 августа 2024 года, а завершился он 3 октября. Вторая часть закончилась клиффхэнгером, поэтому новости о продлении проекта на следующий сезон не стали неожиданностью.
О работе шоураннеров Дж.Д.Пейна и Патрика МакКея над третьим сезоном The Hollywood Reporter сообщил еще в январе прошлого года.
Сейчас продолжение находится в стадии препродакшена на новой студии Shepperton Studios недалеко от Лондона. Ожидается, что съемки стартуют весной этого года.
«„Кольца власти“ продолжают покорять зрителей по всему миру, и мы очень рады, что третий сезон уже запущен в работу», — сказал Вернон Сандерс, глава телевизионного подразделения Amazon MGM Studios.
«У творческой команды есть необыкновенное видение грядущих событий, которые очаровали и восхитили нас. Мы с нетерпением ждем продолжения этого эпического путешествия для наших зрителей по всему миру, еще глубже погружаясь в легендарные истории, которые сформировали Средиземье», — добавил он.
Исполнительный продюсер и режиссер нескольких эпизодов в первом и втором сезонах Шарлотта Брендстрем вернется к своим должностным обязанностям в продолжении фэнтези-саги. Также к режиссуре привлекут Санаа Хамри и Стефана Шварца, ранее работавших над сериалом.
Анализ, проведенный компанией Luminate, показал, что просмотры второго сезона «Колец власти» упали на 60% по сравнению с первым. Первый эпизод второго сезона после его дебюта посмотрели 902 тыс. домохозяйств в США. Для премьеры первого сезона этот показатель составил 1,8 млн.
Действие сериала-приквела, созданного Дж.Д.Пейном и Патриком МакКеем, разворачивается за тысячи лет до событий трилогии Дж.Р.Р.Толкина «Властелин колец» и рассказывает о возвышении Саурона во Второй эпохе Средиземья.