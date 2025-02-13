Правительство не поддержало законопроект о штрафах за призывы к домашнему насилию

Правительство не поддержало инициативу о введении штрафов за публичное оправдание домашнего насилия или его пропаганду. Об этом написал РБК.
Кабинет министров посчитал, что в законопроекте, который в декабре 2024 года выдвинула депутат фракции «Новые люди» Ксения Горячева, нет необходимости. По словам кабмина, в законодательстве уже есть запрет распространения информации, оправдывающей жестокость или побуждающей к ней.
Соответствующие положения, в частности, прописаны в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в законах «О рекламе» и «О средствах массовой информации», отметили в правительстве.
Несмотря на такой отклик кабмина, Горячева намерена внести законопроект на рассмотрение Госдумы. Депутат предлагает штрафовать на сумму в 5–10 тысяч рублей за «умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания и имущественного вреда, в отношении близких родственников».
«Когда кто‑то публично говорит, что бить близких — это нормально, он не просто высказывает мнение, он создает атмосферу безнаказанности. Домашнее насилие начинается с оправдания, и мы не должны позволять легализовать его словами», — заявила Горячева.
На сегодняшний день в России отсутствует закон о домашнем насилии. Дискуссия о его необходимости продолжается много лет. Соответствующие законопроекты уже появлялись в 2016 и 2017 годах, но так и не были приняты.