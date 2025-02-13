«Сияй, Мага»: в сети обсуждают «самый добрый мем» и пытаются найти его автора

В начале 2025 года в рунете завирусился ролик с мужчиной, танцующим лезгинку под фонк-ремикс песни The Cranberries «Empty».
Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что тренд «Сияй, Мага» начался с пользователя rusNOrules. Его видео содержит диалог: «Что ты будешь делать, если тебя окружит толпа?» — «Сиять».
Вскоре ролик разошелся в тиктоке и инстаграме*. Пользователи соцсетей заполонили их своими версиями видео, которое они называют «самым добрым мемом».
Авторы видео предлагают «сиять» всегда — вне зависимости от сложности ситуации, в которой ты оказался.
При этом его авторство видео оставалось неизвестным. Сначала комментаторы предположили, что танец исполнил ингуш Тимур Цороев, известный под прозвищем Кореец. В VK-сообществе танцора, скончавшегося в 2012 году от болезни сердца, появились десятки комментариев с соболезнованиями и упоминанием «Сияй, Мага».
Вскоре под скорбными комментариями в паблике появились опровержения авторства Цороева. Пользователи отметили, что на видео не может быть он, так как ролик сняли спустя год после его смерти.
Информацию подтвердили «Осторожно, новости». По их данным, автор ролика — Орхан Гаджиев, работающий аналитиком в Баку. Там и было снято видео.
«Просто решили станцевать лезгинку с друзьями. Недавно мне прислали эти видео. Я, конечно, удивился. Только жаль, что люди распространяют дезинформацию», — поделился Гаджиев в разговоре с телеграм-каналом.
Исполнителем танца же оказался парень по имени Элтен Бабаев, который также живет в Баку и работает экспертом по аудиту в сфере телекоммуникаций.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.