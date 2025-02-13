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«Сияй, Мага»: в сети обсуждают «самый добрый мем» и пытаются найти его автора

Сегодня в 17:14
Фото: YouTube

В начале 2025 года в рунете завирусился ролик с мужчиной, танцующим лезгинку под фонк-ремикс песни The Cranberries «Empty».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что тренд «Сияй, Мага» начался с пользователя rusNOrules. Его видео содержит диалог: «Что ты будешь делать, если тебя окружит толпа?» — «Сиять».

Вскоре ролик разошелся в тиктоке и инстаграме*. Пользователи соцсетей заполонили их своими версиями видео, которое они называют «самым добрым мемом».

Авторы видео предлагают «сиять» всегда — вне зависимости от сложности ситуации, в которой ты оказался.

При этом его авторство видео оставалось неизвестным. Сначала комментаторы предположили, что танец исполнил ингуш Тимур Цороев, известный под прозвищем Кореец. В VK-сообществе танцора, скончавшегося в 2012 году от болезни сердца, появились десятки комментариев с соболезнованиями и упоминанием «Сияй, Мага».

Вскоре под скорбными комментариями в паблике появились опровержения авторства Цороева. Пользователи отметили, что на видео не может быть он, так как ролик сняли спустя год после его смерти.

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Информацию подтвердили «Осторожно, новости». По их данным, автор ролика — Орхан Гаджиев, работающий аналитиком в Баку. Там и было снято видео.

«Просто решили станцевать лезгинку с друзьями. Недавно мне прислали эти видео. Я, конечно, удивился. Только жаль, что люди распространяют дезинформацию», — поделился Гаджиев в разговоре с телеграм-каналом.

Исполнителем танца же оказался парень по имени Элтен Бабаев, который также живет в Баку и работает экспертом по аудиту в сфере телекоммуникаций.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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