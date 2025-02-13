Петер Стормаре возвращается в «Дожить до рассвета» в новом трейлере экранизации

«Спустя год после таинственного исчезновения ее сестры Мелани, Кловер и ее друзья отправляются в отдаленную долину, где она пропала, в поисках ответов. Исследуя заброшенный центр для посетителей, они обнаруживают, что их преследует убийца в маске и убивает их одного за другим… только для того, чтобы, проснувшись, они снова оказались в начале того же вечера.