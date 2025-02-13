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Петер Стормаре возвращается в «Дожить до рассвета» в новом трейлере экранизации

Сегодня в 14:42
Фото: Sony Pictures Entertainment/YouTube

Sony опубликовала новый трейлер экранизации хоррор-видеоигры «Дожить до рассвета» (Until Dawn). Премьера фильма состоится 25 апреля.

В ролике появилась звезда «Фарго» Петер Стормаре, который сыграл в оригинальной игре загадочного психиатра Алана Дж.Хилла. Однако в фильме он играет новый персонаж — таинственного гида, который приводит группу друзей в уединенный горный домик.

В здании есть загадочные песочные часы: когда время выходит, герои умирают, но после смерти они вновь возрождаются, а часы переворачиваются. Пока сыплется песок, герои должны понять, что происходит, прежде чем их снова убьют. В трейлере подчеркивается, что каждый раз, когда персонажи умирают, их судьба меняется. Их смерти не случайны и являются подсказками к разгадке тайны.

В экранизации снялись Майя Митчелл («Ловкий Плут») и Белмонт Камели («Прогулки вдвоем»), Элла Рубин («Мысль о тебе»), Майкл Чимино («С любовью, Виктор»), Ю Чжи Ен («Экспаты»), Одесса Адлон («Восставший из ада») и Петер Стормаре.

В качестве сценариста выступил Гэри Доберман, а режиссера — Дэвид Ф.Сандберг («Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и «Шазам!»). Сандберг ранее подчеркивал, что фильм снят в том же стиле и атмосфере, что и игра, но он «расширяет вселенную» оригинала.

«Спустя год после таинственного исчезновения ее сестры Мелани, Кловер и ее друзья отправляются в отдаленную долину, где она пропала, в поисках ответов. Исследуя заброшенный центр для посетителей, они обнаруживают, что их преследует убийца в маске и убивает их одного за другим… только для того, чтобы, проснувшись, они снова оказались в начале того же вечера.

Запертые в долине, они вынуждены снова и снова переживать этот кошмар — только каждый раз угроза убийцы другая и каждый раз более страшная, чем предыдущая. Надежда угасает, и вскоре группа понимает, что у них осталось ограниченное количество смертей и единственный способ спастись — дожить до рассвета», — гласит синопсис.

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