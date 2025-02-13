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Прокурор запросил для Блиновской шесть лет колонии

Сегодня в 14:19
Фото: @elena_blinovskaya

Гособвинение просит назначить Елене Блиновской шесть лет колонии общего режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению прокурора, срок возможен только реальный, поскольку «невозможно исправление без изоляции». Обвинение также запросило для Блиновской штраф в 1,5 млн рублей и запрет на пять лет заниматься коммерческой деятельностью.

Прокуроры считают вину «королевы марафонов» по предъявленному обвинению полностью доказанной.

Уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов завели на Елену Блиновскую в апреле 2023 года. Блогершу обвинили в дроблении бизнеса, благодаря которому, по версии следствия, она недоплатила 906 млн рублей налогов. Незаконную схему она реализовывала при посредничестве супруга, считает следствие. В том же месяце Блиновская признала свою вину и оказалась под домашним арестом.

В мае 2023-го аналогичные обвинения предъявили и мужу Блиновской Алексею Блиновскому. Он вину не признал, но тоже оказался под домашним арестом. Летом того же года стало известно, что у Блиновских арестовали 21 объект недвижимости, а также десятки банковских счетов. Стоимость арестованного имущества составила 64 млрд рублей, утверждала адвокат инфлюэнсера.

В декабре 2023 года защитница заявила, что Блиновская не может погасить долг перед налоговой. В январе Блиновскую отправили в СИЗО. В марте Алексей Блиновский ушел воевать на Украину. Его дело выделили в отдельное производство и приостановили.

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