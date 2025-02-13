Прокурор запросил для Блиновской шесть лет колонии

Уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов завели на Елену Блиновскую в апреле 2023 года. Блогершу обвинили в дроблении бизнеса, благодаря которому, по версии следствия, она недоплатила 906 млн рублей налогов. Незаконную схему она реализовывала при посредничестве супруга, считает следствие. В том же месяце Блиновская признала свою вину и оказалась под домашним арестом.