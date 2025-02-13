X заплатит Дональду Трампу 10 млн долларов за блокировку аккаунта после штурма Капитолия

Таким образом компания собирается урегулировать судебный процесс. В конце января Мета* выплатила Трампу 25 млн долларов по иску об удалении его аккаунта. Страничка президента на Facebook* была восстановлена в феврале 2023 года после того, как X сделал это в ноябре 2022 года.