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X заплатит Дональду Трампу 10 млн долларов за блокировку аккаунта после штурма Капитолия

Сегодня в 14:15
Фото: Gage Skidmore/Flickrc

Соцсеть Илона Маска X (экс-Twitter) выплатит президенту Дональду Трампу 10 млн долларов за блокировку его аккаунта после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Таким образом компания собирается урегулировать судебный процесс. В конце января Мета* выплатила Трампу 25 млн долларов по иску об удалении его аккаунта. Страничка президента на Facebook* была восстановлена в феврале 2023 года после того, как X сделал это в ноябре 2022 года.

Twitter запретил Трампу пользоваться платформой через два дня после беспорядков в Капитолии «из‑за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В июле 2021 года Трамп подал в суд на соцсеть, утверждая, что блокировка нарушила его право на свободу слова, согласно Первой поправке.

Однако окружной судья США отклонил иск в мае 2022 года. Но адвокаты Трампа подали апелляцию на это решение, и дело до сих пор находится на рассмотрении.

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