Сицилийские мафиози пожаловались на недостаток персонала

Представители организованной преступности на Сицилии вынуждены приспосабливаться к современным реалиям и ностальгируют по лучшим временам. Об этом рассказала местная полиция после прослушки телефонных разговоров гангстеров, пишет Би-би-си.
После широкомасштабного расследования правоохранители получили 181 ордер на арест членов сицилийской мафии. В ходе следствия полиция прослушала множество телефонных разговоров подозреваемых.
«Таких гангстеров, как раньше, уже не делают», — произносит в одном из них главарь мафии Бранкаччо Джанкарло Романо, застреленный год назад.
Несмотря на явную тоску по былому, мафия на Сицилии по-прежнему представляет собой силу, с которой нужно считаться, предупреждает прокурор Маурицио де Лючия: «Cosa Nostra жива и существует».
Следователи выяснили, что новое поколение главарей банд стало использовать зашифрованные мобильные телефоны и тысячи микро-сим-карт с коротким сроком действия, тайно ввезенных в тюрьмы. Таким образом они пытались избежать прослушки, поскольку их деятельность была связана с наркотиками, отмыванием денег и азартными онлайн-играми.
Сицилийская Cosa Nostra даже начала сотрудничать с другими бандами, в том числе с печально известной и гораздо более крупной «Ндрангетой» на материковой части Италии.
Из 181 ордера на арест подозреваемых сицилийских гангстеров в четырех районах столицы Палермо 33 были выданы на осужденных фигурантов, уже находящихся в тюрьме.
Национальный прокурор по борьбе с мафией Джованни Мелилло заявил, что, несмотря на все репрессии, тюремная система строгого режима находится во власти мафии.
В ходе расследования выяснилось, что один гангстер мог наблюдать за избиением, которое он заказал изнутри тюрьмы, в режиме реального времени по видеосвязи.
Мафия была абсолютно уверена в надежности платформы для обмена зашифрованными СМС, голосовыми заметками и изображениями. Но год назад жучок, установленный в доме одного из гангстеров, зафиксировал, как он и еще один человек жалуются на обрыв связи в зашифрованном чате. Когда они пытались восстановить связь, вслух были названы имена нескольких мафиози. В этот момент их внимательно слушала полиция.