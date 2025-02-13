В здании Центрального телеграфа разместят кампус Центрального университета

Центральный университет подтвердил, что откроет новый кампус в историческом здании Центрального телеграфа в центре Москвы. Здание на Тверской улице куплено у девелоперской компании Vos`hod.

Центральный университет, созданный по инициативе Т-Банка, займет всю территорию исторического здания. На площади в 68 тыс. квадратных метров расположатся аудитории, зоны отдыха, коворкинги, читальный и обеденный залы, спортзал, библиотека, студклуб, конференц-зал, научный центр и многое другое.

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Сейчас здание модернизируется, ремонтные работы планируют закончить в 2027 году. Дизайн внутреннего пространства разработан в стиле современного минимализма. Исторический облик здания снаружи обещают сохранить. После открытия в новом кампусе смогут учиться и работать более 5 тыс. студентов и преподавателей.

«Тинькофф» запустил Центральный университет в 2023 году при поддержке более 50 крупнейших компаний страны. Среди них ― Центральный банк, Сбер, VK, «Яндекс» и «Авито».