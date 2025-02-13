Зоопарк Нью-Йорка выставит на аукцион картины, нарисованные пингвинами и жирафом

Зоопарк Нью-Йорка продаст на аукционе картины, нарисованные пингвинами, жирафами, ленивцами, капибарами и другими животными. Об этом сообщает UPI.

Мероприятие состоится 15 марта. Средства, вырученные за картины, пойдут на нужды зоопарка и животных. Сотрудники зоопарка рассказали, что для того, чтобы привлечь животных к рисованию, они используют различные методы.

«Если говорить о наших пингвинах, то самый простой способ побудить их рисовать — это еда. Они очень любят еду, и если в какой‑то день им не хочется рисовать, они будут гоняться за кошачьим лазером», — отметила работница Микайла Конуэй.

Зоопарк также опубликовал пост со снимками других своих животных. «Наши художники усердно работают, нанося последние штрихи на свои шедевры для аукциона», — говорится в подписи.