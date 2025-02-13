Ральф Маккьо назвал Уильяма Забку одним из своих лучших друзей

Ральф Маккьо назвал коллегу по кинофраншизе «Парень-каратист» Уильяма Забку одним из своих лучших друзей.

«Если бы вы спросили меня 15 лет назад, будем ли мы с Уильямом Забкой сниматься в 65 эпизодах, играть этих персонажей и медленно, но верно становиться лучшими друзьями вне камеры, я бы сказал: „Да? Серьезно? Не может быть!“ Не по какой‑то конкретной причине, а просто как такое может случиться? Но именно это и произошло», — отметил актер.

Сегодня, 13 февраля, состоится премьера шестого и заключительного сезона сериала «Кобра Кай». Финал проекта станет развязкой сюжета, начавшегося с турнира по карате в фильме «Малыш-каратист» 1984 года. Тогда на арене сразились Дэниел ЛаРуссо (Ральф Маккьо) и Джонни Лоуренс (Уильям Забка).

После этого они создали конкурирующие додзё, где стали сенсеями для новых учеников. «Он один из моих самых близких друзей», — добавил Маккьо, рассказывая о том, что его отношения с Забкой отражают чувства Дэниела к Джонни.