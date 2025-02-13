В США полиция разыскивает эму за хулиганство и побег с места преступления

Сегодня в 12:17

Полиция города Бейтсвилл в штате Миссисипи объявила в розыск эму. В шуточном объявлении, опубликованном в фейсбуке* департамента, говорится, что птицу подозревают в нарушении общественного порядка и побеге с места преступления.

На самом деле эму ищут хозяева. А сотрудники правоохранительных органов таким образом решили помочь им.

© Фото: @batesvilleMSpd

В объявлении сказано, что имя разыскиваемого ― Эму Великий, а его рост ― около 170 сантиметров. Полицейские просят жителей не сигналить птице и не пробовать ее задержать самостоятельно.

При обнаружении эму следует сообщить правоохранителям, они свяжутся с владельцами, а те уже попытаются поймать питомца верхом на лошадях.

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