Билл Каулиц из Tokio Hotel дебютирует в кино

Вокалист Tokio Hotel Билл Каулиц получил свою первую роль в кино. Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, съемки уже завершились. Каулиц сыграл в инди-фильме «Brute 1986», вдохновленном слешерами 1980-х годов. По сюжету глэм-метал-группа Leather Kobra снимает клип в заброшенном городке в глуши.
Герои игнорируют знаки «Вход воспрещен» и не подозревают, что за ними наблюдает семья Берди, которая встретит их с креативной жестокостью.
Вместе с Каулицем в фильме снимаются Джиджи Гастин, Сара Френч, Панчо Моллер, Лью Темпл, Хизер Грейс Хэнкок и Дазель Иветт. Сценарий написал Джо Неттер («Щелкунчик убивает»), а кресло режиссера занял Марсель Вальц («И… снято!»).