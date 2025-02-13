Билл Каулиц из Tokio Hotel дебютирует в кино

Сегодня в 12:32

Вокалист Tokio Hotel Билл Каулиц получил свою первую роль в кино. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, съемки уже завершились. Каулиц сыграл в инди-фильме «Brute 1986», вдохновленном слешерами 1980-х годов. По сюжету глэм-метал-группа Leather Kobra снимает клип в заброшенном городке в глуши.

Герои игнорируют знаки «Вход воспрещен» и не подозревают, что за ними наблюдает семья Берди, которая встретит их с креативной жестокостью.