Звезда «Ангелов Чарли» Элла Балинска сыграет в метахорроре «Игра ужасов»

Элла Балинска, известная по главной роли в перезагрузке «Ангелов Чарли», присоединилась к метахоррору «Игра ужасов», съемки которого начнутся в конце этого года. Об этом сообщил Variety.

Режиссером выступил Грег МакЛин, снявший фильм «Джунгли» с Дэниелом Рэдклиффом, а также сериал «Волчья яма». Сценарий написал Гас Кригер («Старый Генри», «Что бы вы сделали…»).

В фильме девушка, отчаянно пытающаяся найти свою пропавшую сестру, и три ее лучшие подруги оказываются запертыми в игре виртуальной реальности, где каждый уровень заставляет игроков выживать в разных жанрах фильма ужасов. Когда они узнают, что смерть в игре означает смерть в реальной жизни, героини вынуждены идти на все, чтобы добраться до виновника происходящего.

«Я очень рад приветствовать замечательную Эллу Балинску в составе актеров „Игры ужасов“», — сказал МакЛин. «Элла излучает смекалку, мастерство и харизму, необходимые для нашей стойкой главной героини Джеммы, и наша команда не может не радоваться тому, что вместе с ней мы воплотим в жизнь этот страшный, веселый и по-настоящему дикий фильм ужасов», — добавил режиссер.