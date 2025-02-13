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Фонд «Второе дыхание» собирает посылки с одеждой для тех, кто выходит из тюрьмы

Сегодня в 11:08
Иллюстрация: Илья Це

Фонд «Второе дыхание» запускает акцию «Одежда на выход», чтобы помочь с одеждой осужденным и тем, кто выходит из тюрьмы. До 12 марта организация намерена собрать посылки с одеждой или покрыть часть расходов на вещи для более чем 1300 мужчин и женщин.

Заявки от заключенных собирают партнеры фонда в разных регионах России. Чтобы собрать и передать одному человеку комплект одежды, нужно 465 рублей. Оформить пожертвования можно на сайте «Второго дыхания».

«Для человека, привыкшего к четким правилам зоны, обычный мир зачастую оказывается сложным и непривычным. Тем, кого никто не ждет и не встречает, важно знать: за чертой железной калитки есть добрые люди, готовые помочь. Например, предоставить хорошую одежду, так как это важная часть социализации. Даже первые часы на свободе зависят от того, как ты выглядишь. Подскажут ли тебе дорогу? Сядут ли рядом на вокзале или обойдут стороной? Ведь встречают по одежке. А главное — у каждого должен быть шанс почувствовать себя как все, оставить прошлое позади и начать жизнь заново», ― отметила замруководителя благотворительных программ фонда Юлия Селезнева.

Фонд «Второе дыхание» ― крупнейшая российская НКО, развивающая инфраструктуру сбора ненужной одежды. С 2015 года организация собрала, перераспределила и переработала более 6652 тонн текстиля. Благодаря этому более 464 тыс. человек в сложной жизненной ситуации из 33 регионов получили помощь с одеждой, свыше 1966 тонн вещей направили на переработку.

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