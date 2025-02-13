Фонд «Второе дыхание» собирает посылки с одеждой для тех, кто выходит из тюрьмы

Фонд «Второе дыхание» запускает акцию «Одежда на выход», чтобы помочь с одеждой осужденным и тем, кто выходит из тюрьмы. До 12 марта организация намерена собрать посылки с одеждой или покрыть часть расходов на вещи для более чем 1300 мужчин и женщин.

«Для человека, привыкшего к четким правилам зоны, обычный мир зачастую оказывается сложным и непривычным. Тем, кого никто не ждет и не встречает, важно знать: за чертой железной калитки есть добрые люди, готовые помочь. Например, предоставить хорошую одежду, так как это важная часть социализации. Даже первые часы на свободе зависят от того, как ты выглядишь. Подскажут ли тебе дорогу? Сядут ли рядом на вокзале или обойдут стороной? Ведь встречают по одежке. А главное — у каждого должен быть шанс почувствовать себя как все, оставить прошлое позади и начать жизнь заново», ― отметила замруководителя благотворительных программ фонда Юлия Селезнева.