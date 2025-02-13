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Харрис Дикинсон дебютирует как режиссер с фильмом «Urchin»

Сегодня в 10:39
Фото: A24

Актер Харрис Дикинсон, известный по «Треугольнику печали», «Стальной хватке» и «Плохой девочке», дебютирует в качестве режиссера с картиной «Urchin», пишет Variety.

Фильм, также написанный Дикинсоном, рассказывает историю Майка, нелегала из Лондона, попавшего в замкнутый круг саморазрушения и пытающегося изменить свою жизнь. Согласно описанию, лента станет «жесткой и абсурдной историей о странных закономерностях, которые тянут нас назад».

В «Urchin» снялись Фрэнк Диллейн («Жатва», «Бойтесь ходячих мертвецов») в роли Майка, а также Меган Нортем («Рабия», «Тем временем на Земле»), Амр Вакед, Карина Химчук и Шона Мари.

Продюсерами проекта выступили Арчи Перч из Devisio Pictures и Скотт О’Доннелл из Somesuch. Фильм разработан BBC Film и финансируется BBC Film, BFI и Tricky Knot. Исполнительные продюсеры — Ева Йейтс, Ама Ампаду, Александра Тайнион и Оливия Тайсон. Съемки проходили в Восточном Лондоне.

«„Урчин“ — захватывающий дебют для Devisio и смелый шаг для Харриса как сценариста и режиссера», — сказал Перч, основавший студию вместе с Дикинсоном в 2024 году.

«Харрис — режиссер, который идет на риск, привнося на экран настоящие эмоции и свое видение. „Urchin“ отражает его глубокую личную связь с этими проблемами и его постоянную работу в своем сообществе. Фрэнк Диллейн исполняет роль невероятно ранимого и неожиданно комичного героя, и это делает фильм по-настоящему особенным», — добавил он.

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