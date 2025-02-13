Харрис Дикинсон дебютирует как режиссер с фильмом «Urchin»

Актер Харрис Дикинсон, известный по «Треугольнику печали», «Стальной хватке» и «Плохой девочке», дебютирует в качестве режиссера с картиной «Urchin», пишет Variety.

Фильм, также написанный Дикинсоном, рассказывает историю Майка, нелегала из Лондона, попавшего в замкнутый круг саморазрушения и пытающегося изменить свою жизнь. Согласно описанию, лента станет «жесткой и абсурдной историей о странных закономерностях, которые тянут нас назад».

В «Urchin» снялись Фрэнк Диллейн («Жатва», «Бойтесь ходячих мертвецов») в роли Майка, а также Меган Нортем («Рабия», «Тем временем на Земле»), Амр Вакед, Карина Химчук и Шона Мари.

Продюсерами проекта выступили Арчи Перч из Devisio Pictures и Скотт О’Доннелл из Somesuch. Фильм разработан BBC Film и финансируется BBC Film, BFI и Tricky Knot. Исполнительные продюсеры — Ева Йейтс, Ама Ампаду, Александра Тайнион и Оливия Тайсон. Съемки проходили в Восточном Лондоне.

«„Урчин“ — захватывающий дебют для Devisio и смелый шаг для Харриса как сценариста и режиссера», — сказал Перч, основавший студию вместе с Дикинсоном в 2024 году.