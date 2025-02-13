HBO работает над еще несколькими спин-оффами «Игры престолов»

HBO подтвердила, что работает над еще одним спин-оффом «Игры престолов» после успеха «Дома Дракона», пишет Independent.

Ранее объявленный сериал «Рыцарь Семи Королевств» выйдет на экраны в конце 2025 года. Проект основан на повести Джорджа Р. Р.Мартина «Межевой рыцарь». Главную роль Дункана Дунка Тола в нем исполнит Питер Клафф.

Это первая книга из серии «Рыцарь Семи Королевств». Последующие новеллы — «Присяжный рыцарь» и «Таинственный рыцарь» — также будут адаптированы для следующих сезонов.

Глава отдела драматических сериалов и фильмов HBO Франческа Орси также сообщила, что в работе находится еще один сериал.

«У нас есть и другие спин-оффы, над которыми мы сейчас работаем, один из них — не буду вдаваться в подробности — очень многообещающий, и это по-прежнему линия Таргариенов», — поделилась она.

«Есть еще несколько спин-оффов, мы не можем гарантировать, что будет дальше, но у нас очень большой бюджет на другие. Я бы сказала, что этот [„Рыцарь Семи Королевств“] самый интимный», — добавила Орси.

Второй сезон «Дома Дракона» завершился в августе, и, несмотря на недовольство фанатов и критиков малосодержательным финалом, третий сезон уже находится в производстве.

В центре сюжета шоу оказался дом Таргариенов, объединивший семь королевств Вестероса под властью одного правителя.