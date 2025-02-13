«Воняет слабостью»: «Капитан Америка: Новый мир» не впечатлил критиков

Кинокритикам показали нового «Капитана Америку», и они не были впечатлены. Средние оценки «Нового мира» находятся на уровне худших картин Marvel. Мировая премьера состоится 14 февраля.
Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 53% на основе 129 рецензий. Баллы на Metacritic выглядят еще грустнее — 43 из 100 на основе 41 отзыва критиков. Пользовательские оценки появятся только после релиза.
Новый проект стал первым для Энтони Маки в роли Капитана Америки Сэма Уилсона, вместе с ним на экране появились Харрисон Форд и Джанкарло Эспозито.
По сюжету ленты, Уилсон преследует наемника Сайдвиндера (его играет Джанкарло Эспозито) и возвращает похищенный адамантиум президенту США Таддеусу Россу (Харрисон Форд). Политик стремится заключить мировое соглашение об использовании инопланетного материала, однако церемонию срывает суперсолдат Айзея Брэдли, чей разум контролирует внешняя сила. Он пытается убить президента, а после иницидента начисто теряет память о случившемся. В поисках реального преступника Уилсон приходит к выводу, что правительство использовало суперзлодея для усиления своей власти.
Изначально «Новый мир» должен был выйти в кинотеатрах в феврале 2024 года. Однако после негативных тестовых показов его отправили на несколько раундов пересъемок, последний из которых случился в ноябре–декабре 2024 года. Кроме того, за время работы у фильмам сменились три сценариста.
Еще до начала съемок палестинские правозащитные организации и про-палестинские активисты раскритиковали Marvel за включение в сюжет героини Сабры — мутанта-агента Моссад и борца с терроризмом. В комиксах ее соперниками часто оказывались арабы или мусульмане, а героиня относилась к арабам с неприязнью из‑за убийства ее сына палестинцами. В итоге в фильме героиня лишь сохранила свое имя Рут Бат-Сераф, но стала агентом американской разведки и бывшей Черной Вдовой.
Variety
Оценка 75/100
«Новый мир» — первая картина Marvel о классическом супергерое за последние три года. Прошлые провалы франшизы заставили медиа говорить об усталости от жанра, однако «Дэдпулу и Росомахе» удалось вернуть его в топ. «Капитану Америке» предстояло закрепить успех.
Связь ленты с прошлыми проектами вроде «Невероятного Халка» 2008 года и «Сокола и Зимнего солдата» может создать ощущение необходимости долгой подготовки к просмотру. Тем не менее, зрителя может заинтересовать приземленность Сэма Уилсона с геройским щитом. В отличие от Стива Роджерса он не принимал суперсолдатскую сывортку и полагается на крылья и щит, а еще настроен доказать, что достоин громкого звания.
Критика Variety отмечает, что Харрисон Форд играет президента Росса в стиле Рональда Рейгана, это сложный персонаж с проблемами управления гневом, но герой также вызывает ассоциации с Дональдом Трампом
Режиссер Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда») следует настроению прошлых фильмов о Капитане Америке: это вновь политический триллер с динамичными боевыми сценами, лишенный запутанных мультивселенных и масштабной компьютерной графики. Рецензент называет проект простым и компетентным развлечением, немного предсказуемым, но не слишком репетативным.
IndieWire
Оценка 42/100
Рецензент издания замечает, что президент Таддеус Росс имеет много параллелей с Дональдом Трампом. Как реальный американский президент, он эгоцентрицен, ненавидит журналистов, готов сажать граждан в тюрьму и ссориться с союзниками, его кожа странно меняет цвет, а в гневе он превращается в монстра, разрушающего основы государства. Несмотря на попытку затронуть злободневные темы, фильм не способен глубоко исследовать их. Политическая подоплека выглядит искусственной и не вызывает эмоционального отклика.
Другой проблемой журналист считает зацикленность Marvel на прошлом. В новом фильме студия неожиданно вернулась к сюжетной линии фильма «Невероятный Халк» 2008 года и вернула на экран одного из наименее впечатляющих злодеев. Однако вместо свежего взгляда «Новый мир» во многом повторяет схватку из картины 17-летней давности, и это не помогло перезагрузить стагнирующую франшизу.
Критик также разочарован незапоминающимися персонажами и скучными экшен-сценами. По его мнению, Сэму Уилсону не хватает ни личной подоплеки, ни харизмы, ни внутреннего конфликта, так же как и друзьям героя. То же касается и суперзлодея с нелепым набором способностей.
Хотя «Новый мир» пытается говорить о сложных вопросах вроде американского империализма и последствия действий правительства, он не может четко на них ответить, пишет автор IndieWire. По его словам, исчезновение Рут Бат-Сераф из хода событий лишь подчеркивает путаницу в повествовании.
Рецензент приходит к выводу, что после «Мстителей» Marvel не может предложить зрителям оргинальных идей и слишком зациклена на прошлых успехах.
The Wrap
Оценка 30/100
Автор рецензии издания напоминает, что 11 лет назад Marvel могла позволить себе пугающе актуальный фильм о нацистах, захвативших американское правительство. Новую картину он называет «безыдейным и дешевым зрелищем», «фильмом без стержня» и «бесстыдно бессмысленным кино».
В отличие от «Сокола и Зимнего солдата» «Новый мир» не развивает Сэма Уилсона как мирового героя, считает журналист. Там, где прошлый проект затрагивали острые темы расизма и идентичности, теперь нет ничего кроме шаблонного «спасения правительства от угрозы», а сюжет бездарно пересказывает «Первого мстителя: Другая война» и избегает параллелей с реальным притеснением меньшинств или коррупцией во власти.
Критик остался разочарован банальностью экшен-сцен, неубедительными визуальными эффектами и унылым стилем. У него нет претензии к актерам, но есть к стерильно написанному персонажу Таддеуса Росса и безынициативной работе режиссера Джулиуса Она.
«Это фильм, где президент США буквально краснеет и пытается публично убить чернокожего человека. Однако, считает „Новый мир“, реальная проблема в том, что мы недостаточно сопереживали опасному коррумпированному чудовищу. Такое упорное нежелание развивать собственные идеи воняет слабостью», — выносит вердикт журналист.