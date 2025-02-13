«Воняет слабостью»: «Капитан Америка: Новый мир» не впечатлил критиков

Еще до начала съемок палестинские правозащитные организации и про-палестинские активисты раскритиковали Marvel за включение в сюжет героини Сабры — мутанта-агента Моссад и борца с терроризмом. В комиксах ее соперниками часто оказывались арабы или мусульмане, а героиня относилась к арабам с неприязнью из‑за убийства ее сына палестинцами. В итоге в фильме героиня лишь сохранила свое имя Рут Бат-Сераф, но стала агентом американской разведки и бывшей Черной Вдовой.