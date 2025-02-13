На «Кинопоиске» вышел сборник короткометражек с актерами с инвалидностью

На «Кинопоиске» появились шесть короткометражек, в которых снялись актеры с особенностями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Премьера инклюзивного проекта «Общий план» состоялась в онлайн-кинотеатре 13 февраля.
В ролях первого и второго плана играют выпускники инклюзивного актерского интенсива «Яндекса» ― Максим Мужагитов, Галина Доля, Марина Шамкина, Ольга Тимофеева и другие. В кадре их поддержали известные актеры Ольга Ломоносова, Петр Федоров, Макар Запорожский, Денис Прытков, Артур Каспранов и Максим Метельников.
В альманах «Общий план» вошли картины разных жанров ― от мелодрамы до триллера: «Это мой голос» (режиссер Софья Лебедева), «Миша любит джаз» (Арина Кленина), «Попутчик» (Никита Белых и Эрадж Нидоев), «Привет, это я» (Виктория Белякова), «Чем могу помочь?» (Илья Храмов), «Трилогия о людях» (Мирослав Лашкевич).
Фильмы придумали кураторы проекта, а также студенты и выпускники школы кино и телевидения «Индустрия».
«Проект „Общий план“ объединил людей из киноиндустрии, чтобы помочь талантливым актерам с инвалидностью заявить о себе и привлечь внимание к теме инклюзии в кино», ― отметили в «Кинопоиске».
Все картины «Общего плана» доступны в онлайн-кинотеатре с расширенными субтитрами для глухих и слабослышащих пользователей и тифлокомментариями. Тифлокомментарии озвучила виртуальная ассистентка «Яндекса» Алиса.