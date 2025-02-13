На «Кинопоиске» вышел сборник короткометражек с актерами с инвалидностью

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Фото: кадр из фильма «Трилогия о людях»/«Кинопоиск»

На «Кинопоиске» появились шесть короткометражек, в которых снялись актеры с особенностями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Премьера инклюзивного проекта «Общий план» состоялась в онлайн-кинотеатре 13 февраля.

В ролях первого и второго плана играют выпускники инклюзивного актерского интенсива «Яндекса» ― Максим Мужагитов, Галина Доля, Марина Шамкина, Ольга Тимофеева и другие. В кадре их поддержали известные актеры Ольга Ломоносова, Петр Федоров, Макар Запорожский, Денис Прытков, Артур Каспранов и Максим Метельников.

Фильмы придумали кураторы проекта, а также студенты и выпускники школы кино и телевидения «Индустрия».

«Проект „Общий план“ объединил людей из киноиндустрии, чтобы помочь талантливым актерам с инвалидностью заявить о себе и привлечь внимание к теме инклюзии в кино», ― отметили в «Кинопоиске».