В Испании умерла журналистка и авторка блога о жизни с муковисцидозом Таисия Шеремет, ей было 22 года. О смерти сообщили ее близкие в телеграм-канале.

«Все. Ей было не больно. Она не задыхалась. Просто заснула. Она была не одна. Она просила передать, что любит вас», — поделилась с «Такими делами» Анастасия, близкая подруга Таисии.

Последние несколько месяцев Шеремет провела в больнице в Испании, надеясь стабилизировать состояние. В открытом письме она писала, что из‑за редкой мутации гена существующие препараты против муковисцидоза для нее не работали. Единственной надеждой оставалось экспериментальное лекарство, разработка которого должна завершиться к лету 2025 года. 12 февраля журналистка попала в реанимацию.

Последней попыткой спасти жизнь стала перевозка Таисии в немецкую клинику, где врачи готовы были провести трансплантацию легких. Однако договоренности с медучреждением не удалось финализировать, а состояние девушки стало критическим для перелета.