В Сочи водителя оштрафовали за перевозку спаривающихся енотов на крыше автомобиля

В Сочи сотрудники ГАИ оштрафовали местного жителя за перевозку на крыше авто двух спаривающихся енотов. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Видео инцидента, снятое очевидцами, быстро распространилось в социальных сетях, вызвав волну обсуждений.

Как сообщили в МВД, водитель был остановлен в Центральном районе города. Выяснилось, что животных он транспортировал по просьбе знакомого, а нестандартное расположение енотов на крыше объяснил желанием «сохранить салон в целости».

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей и грузов»). Отмечается, что во время поездки еноты не пострадали, их передали владельцу.

В ведомстве обратили внимание других водителей, что крыша автомобиля не лучшее место для перевозки животных, особенно в таких «романтических» обстоятельствах.