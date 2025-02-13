В Сочи водителя оштрафовали за перевозку спаривающихся енотов на крыше автомобиля

Сегодня / 22:45
СМИ: Джон Литгоу готовится заключить контракт на исполнение роли Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»
Сегодня / 08:12
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сыграет себя в сериале «Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней»
Сегодня / 07:49
HBO планирует сделать третий сезон «Эйфории» последним
Сегодня / 07:16
В Москве прошла премьера сериала «Аутсорс» — победителя фестиваля «Новый сезон»
Сегодня / 07:05
Сэм Альтман анонсировал GPT-4.5 и GPT-5
Сегодня / 05:55
Пятый сезон «Настоящего детектива» перенесут в Нью-Йорк
Сегодня / 00:04
Милли Бобби Браун призналась, что у нее мало друзей из‑за ранней кинокарьеры
Сегодня / 23:19
Маргарет Куолли, Джош Бролин и Гай Пирс снимутся в фильме «Собачьи звезды» Ридли Скотта
Сегодня / 21:47
Prime Video показал трейлер третьего сезона «Колеса времени»
Вчера / 20:49
Режиссер Ларс фон Триер лег в больницу для лечения болезни Паркинсона
Вчера / 19:58
Скриптонит запустил на ютубе музыкальный стрим в духе Lofi Girl
Вчера / 19:06
Дидди подал иск на 100 миллионов долларов против создателей «Diddy: The Making of a Bad Boy»
Вчера / 18:57
Больше половины россиян чувствуют влияние соцсетей на их представления об отношениях
Вчера / 18:43
В Великобритании мужчина с дислексией научился читать — и прочитал журнал, который хранил 40 лет
Вчера / 18:06
Вышел тизер финального сезона «Рассказа служанки»
Вчера / 17:44
В Антарктиде нашли «климатическую бомбу» — место крупных выбросов метана
Вчера / 17:07
«Мой пацан»: Майкл Б.Джордан поддержал Джонатана Мейджорса, осужденного за домогательства
Вчера / 16:48
В Милане обнаружили сеть подземных туннелей возрастом 500 лет с рисунков Леонардо да Винчи
Вчера / 16:38
Еда из пластиковых контейнеров повышает риск сердечной недостаточности
Вчера / 16:25
Wu-Tang Clan выпустят первый за восемь лет альбом
Вчера / 15:34
В Москве при планировании новостроек будут сразу выделять место для храма
Вчера / 14:50
Президент США Виола Дэвис борется с террористами в трейлере «G20»
Вчера / 14:41
Мария Андреева снялась в отеле «Метрополь» для благотворительного дропа Masterpeace
Вчера / 14:08
Сын Илона Маска вытер козявку о стол Дональда Трампа в Овальном кабинете
Вчера / 13:43
MI5 извинилась перед Би-би-си за сокрытие информации об агенте, напавшем на свою подругу
Вчера / 13:09
В Москве и Петербурге оставят лишь два обязательных ОГЭ после девятого класса
Вчера / 13:08
Посмотрите полноценный трейлер киноэкранизации «Как приручить дракона»
Вчера / 13:01
Диджеи, грумеры и гомеопаты вошли в список профессий для получения рабочей визы в Великобританию

В Сочи водителя оштрафовали за перевозку спаривающихся енотов на крыше автомобиля

Сегодня в 08:56
Фото: полиция Сочи/Telegram

В Сочи сотрудники ГАИ оштрафовали местного жителя за перевозку на крыше авто двух спаривающихся енотов. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Видео инцидента, снятое очевидцами, быстро распространилось в социальных сетях, вызвав волну обсуждений.

Как сообщили в МВД, водитель был остановлен в Центральном районе города. Выяснилось, что животных он транспортировал по просьбе знакомого, а нестандартное расположение енотов на крыше объяснил желанием «сохранить салон в целости».

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей и грузов»). Отмечается, что во время поездки еноты не пострадали, их передали владельцу.

В ведомстве обратили внимание других водителей, что крыша автомобиля не лучшее место для перевозки животных, особенно в таких «романтических» обстоятельствах.

Судя по записи с места, нарушителя доставили в отделение, где сняли отпечатки пальцев и сделали фотографии. Обычно подобные нарушения оформляются на месте остановки автомобиля.

Расскажите друзьям
Теги:
ГИБДД
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами