HBO планирует сделать третий сезон «Эйфории» последним

HBO ожидает, что третий сезон «Эйфории» станет последним, но окончательное решение пока не принято. Об этом в интервью Deadline сообщила исполнительный вице-президент компании Франческа Орси.

Она считает, что фанаты «будут очень довольны третьим сезоном» и как в нем «рассказывается целостная история каждого из персонажей».

Орси также подтвердила, что HBO рассчитывает закончить сериал «Одни из нас» на четвертом сезоне. Однако в этом случае команда тоже пока не определилась с итоговыми планами.

По словам топ-менеджера, сейчас HBO активно готовится к старту съемок третьего сезона «Дома дракона», который должен выйти в 2026-м. Орси считает, что первый эпизод порадует поклонников, поскольку в нем случится масштабная битва при Глотке ― одно из самых кровопролитных морских сражений во вселенной «Игры престолов».

Представительница HBO подтвердила и работу над несколькими спин-оффами «Игры престолов». Один из них, тоже посвященный Таргариенам, выглядит «особенно многообещающе», считает она. Орси также отметила, что HBO довольна «Рыцарем семи королевств».