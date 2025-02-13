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HBO планирует сделать третий сезон «Эйфории» последним

Сегодня в 07:49
Фото: HBO

HBO ожидает, что третий сезон «Эйфории» станет последним, но окончательное решение пока не принято. Об этом в интервью Deadline сообщила исполнительный вице-президент компании Франческа Орси.

Она считает, что фанаты «будут очень довольны третьим сезоном» и как в нем «рассказывается целостная история каждого из персонажей».

Орси также подтвердила, что HBO рассчитывает закончить сериал «Одни из нас» на четвертом сезоне. Однако в этом случае команда тоже пока не определилась с итоговыми планами.

По словам топ-менеджера, сейчас HBO активно готовится к старту съемок третьего сезона «Дома дракона», который должен выйти в 2026-м. Орси считает, что первый эпизод порадует поклонников, поскольку в нем случится масштабная битва при Глотке ― одно из самых кровопролитных морских сражений во вселенной «Игры престолов».

Представительница HBO подтвердила и работу над несколькими спин-оффами «Игры престолов». Один из них, тоже посвященный Таргариенам, выглядит «особенно многообещающе», считает она. Орси также отметила, что HBO довольна «Рыцарем семи королевств».

Третий сезон «Эйфории» должен выйти в 2026 году, спустя четыре года после второго сезона. Съемки уже начались, к своим ролям вернулись Зендая, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Колман Доминго и другие актеры. В третьем сезоне будет восемь эпизодов, а события будут происходить после выпуска героев из школы.

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