Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сыграет себя в сериале «Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней»

Студия Amazon MGM анонсировала пародийный сериал «Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней». Главную роль в нем сыграет звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер. Об этом пишет Variety.

Проект был предложен Amazon студией Tornante, которая ранее создала такие успешные шоу, как «Бо Джек Хорсмен» и «Отмена». Автором идеи и шоураннером выступила сценаристка Дейзи Гарднер, ранее работавшая над «Кремниевой долиной» и «Одинокой пьющей женщиной».

«После завершения съемок последнего фильма серии „Сумерки“ Тейлор Лотнер исчез из поля зрения общественности. Фанаты строили догадки, таблоиды выдвигали теории, но правда оказалась невероятнее любой фантазии. Тейлор не просто взял перерыв для восстановления психического здоровья. Он готовился к своему истинному призванию… „Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней“», — говорится в официальном синопсисе.

«Тейлор оказывается втянутым в тайное общество охотников на оборотней, которые нуждаются в его уникальных навыках. Ведя двойную жизнь — голливудский актер днем и сверхъестественный воин ночью — Тейлор сталкивается с иронией судьбы: ему предстоит бороться именно с теми существами, которые сделали его знаменитым. Между спасением мира, возрождением карьеры и романтическими отношениями он задается главным вопросом: „Что делать, когда твоя самая известная роль становится твоим величайшим врагом?“» — заканчивается текст.