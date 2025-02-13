Сэм Альтман анонсировал GPT-4.5 и GPT-5

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман раскрыл планы по запуску следующих поколений больших языковых моделей компании ― GPT-4.5 и GPT-5. В своем аккаунте в X он сообщил, что OpenAI стремится упростить продуктовую линейку, избавившись от сложной системы выбора моделей.

По словам Альтмана, следующей OpenAI выпустит GPT-4.5, которую в компании называют Orion. Она станет их последней моделью без поддержки «рассуждений». После этого OpenAI сосредоточится на объединении серий «о» и GPT и создании универсальной системы, способной эффективно решать широкий спектр задач.

GPT-5 интегрирует большую часть технологий OpenAI, включая o3, которая перестанет быть доступной как отдельная модель. Бесплатные пользователи ChatGPT получат неограниченный доступ к GPT-5 на стандартном уровне интеллекта, а подписчики Plus и Pro смогут использовать более продвинутые версии модели. Эти версии будут поддерживать голосовое общение, работу с изображениями, поиск и глубокое исследование.