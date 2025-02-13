Пятый сезон «Настоящего детектива» перенесут в Нью-Йорк

Действие пятого сезона «Настоящего детектива» развернется в Нью-Йорке. Об этом Deadline рассказала глава подразделения драматических сериалов HBO Франческа Орси.

«Мы будем снимать в Нью-Йорке, в Джамейка-Бей. Иссе [Лопес, шоураннер проекта] есть, что рассказать, не меньше, чем в „Стране ночи“. У нас будет другой сеттинг, но все такой же мощный», — отметила представительница американского телеканала.

Орси добавила, что съемки должны начаться в ближайшие месяцы, но сначала для пятого сезона соберут актерский состав. Премьера ожидается в 2027 году.

«Я в восторге от происходящего. Мы собрали для Иссы небольшую сценарную комнату, она с радостью приступила к работе. Мы внесли несколько правок в сценарий двух эпизодов. Жду не дождусь запуска. Сейчас думаем над кастингом и подготовкой к съемкам», — поделилась руководительница канала.

В декабре Исса Лопес сообщила The New York Post о том, что между «Страной ночи» и новой частью будут некоторые «важные связи»: «Будут важные связи между всем, что происходит в Эннисе, Аляске, и персонажами из Энниса, Аляски, и тем, что произойдет в новом сезоне. Однако это новая история с новыми персонажами — всё совершенно новое».