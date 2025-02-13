Пятый сезон «Настоящего детектива» перенесут в Нью-Йорк

Сегодня / 22:45
СМИ: Джон Литгоу готовится заключить контракт на исполнение роли Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»
Сегодня / 07:16
В Москве прошла премьера сериала «Аутсорс» — победителя фестиваля «Новый сезон»
Сегодня / 07:05
Сэм Альтман анонсировал GPT-4.5 и GPT-5
Сегодня / 00:04
Милли Бобби Браун призналась, что у нее мало друзей из‑за ранней кинокарьеры
Сегодня / 23:19
Маргарет Куолли, Джош Бролин и Гай Пирс снимутся в фильме «Собачьи звезды» Ридли Скотта
Сегодня / 21:47
Prime Video показал трейлер третьего сезона «Колеса времени»
Вчера / 20:49
Режиссер Ларс фон Триер лег в больницу для лечения болезни Паркинсона
Вчера / 19:58
Скриптонит запустил на ютубе музыкальный стрим в духе Lofi Girl
Вчера / 19:06
Дидди подал иск на 100 миллионов долларов против создателей «Diddy: The Making of a Bad Boy»
Вчера / 18:57
Больше половины россиян чувствуют влияние соцсетей на их представления об отношениях
Вчера / 18:43
В Великобритании мужчина с дислексией научился читать — и прочитал журнал, который хранил 40 лет
Вчера / 18:06
Вышел тизер финального сезона «Рассказа служанки»
Вчера / 17:44
В Антарктиде нашли «климатическую бомбу» — место крупных выбросов метана
Вчера / 17:07
«Мой пацан»: Майкл Б.Джордан поддержал Джонатана Мейджорса, осужденного за домогательства
Вчера / 16:48
В Милане обнаружили сеть подземных туннелей возрастом 500 лет с рисунков Леонардо да Винчи
Вчера / 16:38
Еда из пластиковых контейнеров повышает риск сердечной недостаточности
Вчера / 16:25
Wu-Tang Clan выпустят первый за восемь лет альбом
Вчера / 15:34
В Москве при планировании новостроек будут сразу выделять место для храма
Вчера / 14:50
Президент США Виола Дэвис борется с террористами в трейлере «G20»
Вчера / 14:41
Мария Андреева снялась в отеле «Метрополь» для благотворительного дропа Masterpeace
Вчера / 14:08
Сын Илона Маска вытер козявку о стол Дональда Трампа в Овальном кабинете
Вчера / 13:43
MI5 извинилась перед Би-би-си за сокрытие информации об агенте, напавшем на свою подругу
Вчера / 13:09
В Москве и Петербурге оставят лишь два обязательных ОГЭ после девятого класса
Вчера / 13:08
Посмотрите полноценный трейлер киноэкранизации «Как приручить дракона»
Вчера / 13:01
Диджеи, грумеры и гомеопаты вошли в список профессий для получения рабочей визы в Великобританию
Вчера / 12:58
Яндекс обновил программу стажировок
Вчера / 12:40
В «Яндекс Картах» появилась информация о пандусах
Вчера / 12:28
В Свердловской области новоизбранный мэр просит суд признать незаконным ее избрание на пост

Пятый сезон «Настоящего детектива» перенесут в Нью-Йорк

Сегодня в 05:55
Кадр: HBO

Действие пятого сезона «Настоящего детектива» развернется в Нью-Йорке. Об этом Deadline рассказала глава подразделения драматических сериалов HBO Франческа Орси.

«Мы будем снимать в Нью-Йорке, в Джамейка-Бей. Иссе [Лопес, шоураннер проекта] есть, что рассказать, не меньше, чем в „Стране ночи“. У нас будет другой сеттинг, но все такой же мощный», — отметила представительница американского телеканала.

Орси добавила, что съемки должны начаться в ближайшие месяцы, но сначала для пятого сезона соберут актерский состав. Премьера ожидается в 2027 году.

«Я в восторге от происходящего. Мы собрали для Иссы небольшую сценарную комнату, она с радостью приступила к работе. Мы внесли несколько правок в сценарий двух эпизодов. Жду не дождусь запуска. Сейчас думаем над кастингом и подготовкой к съемкам», — поделилась руководительница канала.

В декабре Исса Лопес сообщила The New York Post о том, что между «Страной ночи» и новой частью будут некоторые «важные связи»: «Будут важные связи между всем, что происходит в Эннисе, Аляске, и персонажами из Энниса, Аляски, и тем, что произойдет в новом сезоне. Однако это новая история с новыми персонажами — всё совершенно новое».

В четвертом сезоне «Настоящего детектива» героини Джоди Фостер и Кали Рейс расследовали исчезновение восьми мужчин из арктической исследовательской станции Тсалал в Эннисе, Аляска. Фостер получила премию «Эмми» за свою работу над шоу.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами