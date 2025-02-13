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Милли Бобби Браун призналась, что у нее мало друзей из‑за ранней кинокарьеры

Сегодня в 00:04
Фото: milliebobbybrown

Британская актриса Милли Бобби Браун, звезда сериала «Очень странные дела» и фильма «Энола Холмс», призналась в интервью Vanity Fair, что у нее мало друзей из‑за рано начавшейся кинокарьеры.

Браун отметила, что съемки в «Очень странных делах» с 11-летнего возраста серьезно повлияли на нее. В частности, они ограничили ее социальное развитие, поскольку дети-актеры учились буквально на съемочной площадке.

По словам артистки, юные звезды шоу росли вдали от других детей, чья жизнь не связана с кинобизнесом, и стали еще более изолированными в 2020 году из‑за пандемии COVID-19.

«У меня не так много друзей из‑за того, кто я есть. Я не ходила в школу, поэтому у меня не самые лучшие социальные навыки, когда дело касается людей моего возраста и дружбы. Мне с этим довольно сложно», — поделилась Браун.

Актриса подчеркнула, что «упустила несколько вещей», но работает над ними в настоящее время. Браун добавила, что вместо школьных приятелей у нее есть пара хороших друзей среди коллег. Среди них — Ноа Шнапп и Финн Вулфхард.

Милли вспомнила, как Вулфхард вступился за нее, когда в 2017 году ее атаковали интернет-тролли. Они придумывали ложные истории об отношениях между актерами, на что Финн ответил в посте, призвав людей перестать преследовать его друзей.

Съемки финального сезона «Очень странных дел» недавно завершились. Заключительные эпизоды сериала выйдут на Netflix в 2025 году. Браун призналась, что плакала во время работы над последней серией шоу.

«Я была на съемочной площадке и подумала: „Ну, у меня остался еще один день“. И начала плакать. На самом деле я не люблю плакать на работе. Я очень эмоциональный человек, но стараюсь быть сильной. Мне было так некомфортно», — вспомнила она.

Браун призналась в интервью, что в целом старается быть сдержанной, в особенности при общении с журналистами. В прошлом пресса была «очень суровой» по отношению к девушке, и та научилась защищать себя.

Милли вспомнила, что папарацци преследовали ее, когда ей было всего 13 лет. Сейчас актрисе 20 лет, она замужем и выступает за законодательную защиту молодых селебрити от фотографов и журналистов таблоидов.

«Моя мама очень знающая и мудрая, и она отстаивает свои интересы. Мой отец всегда был тем, кто подталкивал меня стоять за себя и никогда не соглашаться на меньшее, чем то, что я заслуживаю. Доверие, любовь и надежда, которые он мне внушил, помогли мне выходить на съемочные площадки или на сцену и бороться за себя… в надежде, что я смогу бороться и за других», — отметила Браун.

Актриса добавила, что никогда не хотела быть знаменитой, а еще поделилась, что считает себя экстравертом, хотя в последнее время чувствует себя наиболее счастливой среди животных на ферме.

Артистка намеренно держится подальше от соцсетей, почти не проверяет свой телефон и делегирует обязанности, связанные с появлением в интернете. Браун посвящает свое время собакам, спасенных из приютов для животных. С 2022 года актриса возглавляет собственную службу спасения животных и уже научилась некоторым ветеринарным навыкам.

«Я могу лечить раны, измерять пульс, измерять артериальное давление и тому подобное. Я сама веду все их медицинские записи. Теперь мне нужно пройти стажировку, поприсутствовать на операциях и тому подобное. Кампании по усыновлению — это замечательно какое‑то время, но вам действительно нужно вмешиваться и делать работу, чтобы что‑то изменить», — заявила актриса.

В будущем Милли Бобби Браун надеется больше заниматься музыкой. Она мечтает записать альбом или сыграть в бродвейском мюзикле. Пока артистке удалось выступить на собственной свадьбе и исполнить вместе с мужем попурри песен из фильма «Бриолин».

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