Маргарет Куолли, Джош Бролин и Гай Пирс снимутся в фильме «Собачьи звезды» Ридли Скотта

Маргарет Куолли («Субстанция», «Бедные-несчастные»), Джош Бролин («Харви Милк», «Старикам тут не место») и Гай Пирс («Бруталист», «Помни») снимутся в фильме «Собачьи звезды» Ридли Скотта. Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит студия 20th Century. Ее сценарий написал автор «Выжившего» Марк Л. Смит по мотивам романа Питера Хеллера. Центральную роль в проекте исполнит Джейкоб Элорди («Солтберн», «Присцилла: Элвис и я»).

Актер сыграет Хига — пилота-опылителя, который живет на заброшенном аэродроме в Колорадо между горными хребтами, Великими равнинами и давно покинутыми фермерскими угодиями. Свою базу он делит с «рейнджером» Бангли (Бролин).

Герои вынуждены терпеть друг друга, пытаясь справиться с обстоятельствами стремительно меняющегося мира. В одном из своих полетов Хиг совершает аварийную посадку на небольшом ранчо, где встречает врача-стажера Симу и ее отца, яростно защищаюзего свою семью и дом.