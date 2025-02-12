СМИ: Джон Литгоу готовится заключить контракт на исполнение роли Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»

Американский актер Джон Литгоу, известный по фильмам «Конклав» и «Убийцы цветочной луны», готовится подписать контракт на исполнение роли Дамблдора в сериале «Гарри Поттер». Об этом сообщил Deadline.

По информации СМИ, шестикратный обладатель премии «Эмми» находится на завершающей стадии переговоров с HBO. На телеканале эту информацию подтвердить отказались.

«Мы понимаем, что такой громкий сериал вызовет много слухов и домыслов. Пока мы находимся на этапе подготовки к производству, мы подтвердим детали только после заключения сделок», — подчеркнули представители телеканала.

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в конце 2026 года или в начале 2027 года. Он обещает стать «точной адаптацией» книг Джоан Роулинг. Над проектом работают шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлорд.

Пока неизвестны имена актеров, которые поучаствуют в шоу. Слухи утверждали, что Паапа Эссьеду может стать Северусом Снейпом, Бретт Голдстайн — Рубеусом Хагридом, а Шэрон Хорган, Рейчел Вайс и Лесли Мэнвилл претедуют на роль Минервы Макгонагалл.