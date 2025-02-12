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Prime Video показал трейлер третьего сезона «Колеса времени»

Сегодня в 21:47
Кадр: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер третьего сезона сериала «Колесо времени», который выйдет на стриминговом сервисе 13 марта.

Ролик показал, какие события будут происходить с центральными героями истории. В видео появились Мойра Дамодред в исполнении Розамуд Пайк и Ранд ал’Тор в исполнении Джоша Страдовски.

В трейлере Морейн терзается видениями будущего, а Ранд пытается изо всех сил исполнить свое предназначение. Выберет ли он Свет или позволит Тьме поглотить себя, станет ясно в будущих сериях шоу.

Сюжетные линии в новых эпизодах основаны преимущественно на книге «Восходящая тень» Роберта Джордана. Действие развернется в пустынях Айильской пустоши, в портовом городе Танчико и древнем городе Руидин.

Сериал «Колесо времени» вышел в 2021 году. Он рассказал о мире, в котором существует магия, которой могут пользоваться только женщины. Шоураннером проекта стал Рэйф Джадкинс.

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