Prime Video показал трейлер третьего сезона «Колеса времени»

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На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер третьего сезона сериала «Колесо времени», который выйдет на стриминговом сервисе 13 марта.

Ролик показал, какие события будут происходить с центральными героями истории. В видео появились Мойра Дамодред в исполнении Розамуд Пайк и Ранд ал’Тор в исполнении Джоша Страдовски.

В трейлере Морейн терзается видениями будущего, а Ранд пытается изо всех сил исполнить свое предназначение. Выберет ли он Свет или позволит Тьме поглотить себя, станет ясно в будущих сериях шоу.

Сюжетные линии в новых эпизодах основаны преимущественно на книге «Восходящая тень» Роберта Джордана. Действие развернется в пустынях Айильской пустоши, в портовом городе Танчико и древнем городе Руидин.