Режиссер Ларс фон Триера лег в больницу для лечения болезни Паркинсона

Датского режиссера Ларса фон Триера, известного по фильмам «Танцующая в темноте» и «Догвилль», поместили в больницу. Об этом сообщил The Guardian.

Кинематографисту понадобилась госпитализация из‑за болезни Паркинсона, о которой он рассказал в 2022 году. По словам представителей Триера, режиссеру предоставят «лечение и уход, которого требует его состояние».

Продюсер Луиза Вест отметила, что Триер пробудет в медицинском центре некоторое время. Он не переехал туда окончательно. «Это дополнение к его собственному частному жилью», — подчеркнула Вест.