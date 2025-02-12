Казахстанский рэпер и музыкальный продюсер Скриптонит запустил на ютубе музыкальный стрим в духе Lofi Girl. Ссылку на него артист опубликовал в соцсетях.

В трансляции можно услышать как треки самого Скриптонита, так и композиции других музыкантов. Проект называется Digital Hustlas. Он объединяет музыку в жанрах хип-хоп, бумбэп, трэп, драм-энд-бейс и другие.

Телеграм-канал Share отметил, что «стрим подойдет и для прослушивания фоном, и профессиональным музыкантам для поиска вдохновения».