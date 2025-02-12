Больше половины россиян чувствуют влияние соцсетей на их представления об отношениях

67,7% россиян, взрослея, чувствуют растущий груз ответственности за создание здоровых отношений. Из них 84% думают, что если у человека не было отношений до 30 лет, то потом построить их будет сложно. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы «Психодемия» и сервиса знакомств Twinby. Его результаты есть у «Афиши Daily».

Специалисты опросили 600 совершеннолетних россиян, чтобы выяснить, как стереотипы о возрасте и FOMOFear of missing out, боязнь пропустить интересное. влияют на поиск подходящих отношений. Так, 75% респондентов считают, что лучше строить отношения с 25 до 30 лет. 80% думают, что найти партнера после 50 лет очень сложно.

Мнения, что поиск партнера ― это сложно, придерживаются 68,7% опрошенных. При этом половина из них опасаются, что не встретят своего идеала. 59,4% россиян ощущают влияние социальных сетей и СМИ на их представления об идеальных отношениях, а 18,5% из них считают это влияние значительным.

Академический директор «Психодемии», практикующий психолог Даниил Гольдин отметил, что часто встречается со страхом «не успеть» построить отношения у здоровых, профессионально-состоявшихся людей.

«Они как зачарованные повторяют про „найти мужа/жениться/построить отношения до 30“. При этом цифра 30 сама по себе является отличным примером стереотипа: как будто именно в 30 что‑то меняется в физиологии, психологии или социальных возможностях. Но это не так. Более того, меняются социокультурные условия. И жизненные нормы, принятые для людей 25-30 лет в 20 веке, сейчас существенно меняются за счет удлинения периода юности и ранней зрелости, предполагающих поиск себя, пробы разных профессий, социальных ролей, смену мест жизни», ― прокомментировал он.

С порогом в 50 лет, по словам Гольдина, такая же ситуация ― нет исследований, показывающих, что этот возраст делает невозможным начало хороших отношений. «И хотя в возрасте после 50 лет набирают силу физиологические ограничения, связанные с репродуктивными функциями, возраст не является преградой для создания новых крепких теплых поддерживающих отношений», ― подчеркнул он.

Специалисты также выяснили, как соцсети влияют на ожидания от свиданий. 30% женщин и 17% мужчин хотят, чтобы свидания были красивыми, как в соцсетях. При этом 58% всех респондентов ответственно готовятся к встречам с потенциальным партнером, а каждый второй расстраивается, если они идут не по плану.