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В Великобритании мужчина с дислексией научился читать — и прочитал журнал, который хранил 40 лет

Сегодня в 18:43
Фото: Jonas Jacobsson/Unsplash

В Великобритании 58-летний мужчина по имени Тед Миджли научился читать, несмотря на дислексию. Обретя новый навык, британец наконец прочитал журнал, который хранил сорок лет. Об этом написала Би-би-си.

Будучи молодым человеком, Тед приобрел издание Speedway Star — оно посвящено мотоциклетному спорту. Но долгие годы мог насладиться только иллюстрациями из журнала, но не текстами.

Мужчина признался, что бросил школу в 15 лет, так и не научившись читать. В начальных классах учителя не замечали его дислексии и считали попросту ленивым, но в средней школе скрыть проблемы уже не удавалось.

Тогда Теда перевели в специализированное учреждение, и оно подростку не понравилось. «Меня отправили в специальную школу, и она была не для меня. Я просто не хотел ходить в школу, это было неприятное место», — вспомнил Тед.

Миджли пошел работать на фабрику. Позднее он стал талисманом гоночной трассы Брэдфорд-Спидвей, влюбился в гонки и отучился на механика спидвеев. Британец путешествовал по всему миру, участвуя в заездах, а потом устроился на работу в компанию, которая изготовляет детали для мотоциклов, — там он работает по сей день.

По словам Теда, даже желание все-таки научиться читать у него появилось благодаря страсти к мотогонкам. Однажды он познакомился с профессиональным гонщиком и понял, какая работа стала бы для него профессией мечты.

«Я связался с молодым парнем из Австралии по имени Брейден Эллиот, и все прошло очень хорошо. И я хочу стать его менеджером — вот чем я хотел бы заняться. Но для этого мне нужно читать электронные письма», — пояснил Миджли.

Мужчина стал ходить на индивидуальные занятия дважды в неделю. По словам педагога Дункана Ливси, Тед «был великолепен». «Поскольку Тед был таким позитивным, его было так легко учить», — поделился учитель.

Теперь Миджли может регулярно читать Speedway Star — журнал по-прежнему издают еженедельно. Но пока Тед начал со старого выпуска: в нем он давно хотел прочитать колонку о гонщике Кенни Картере из Галифакса.

«Этот журнал был у меня так долго, и я никогда не мог его почитать… Это потрясающе. Я был так рад, что прочитал его, просто в восторге», — поделился впечатлениями он.

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