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Дидди подал иск на 100 миллионов долларов против создателей «Diddy: The Making of a Bad Boy»

Сегодня в 19:06
Фото: Vogue/YouTube

Шон «Дидди» Комбс подал иск на 100 миллионов долларов против NBCUniversal, Peacock TV и Ample Entertainment за клеветнические заявления, опубликованные в документальном фильме «Diddy: The Making of a Bad Boy», пишет Variety.

В иске утверждается, что медиакомпании «ложно, безрассудно и злонамеренно» обвинили Комбса в серийных убийствах и секс-торговле, а также в других преступлениях, озвученных Элом Б. Суром, Родни Джонсом (который подал собственный иск против Комбса), адвокатом Ариэлем Митчеллом и другими источниками.

Документальный фильм «Diddy: The Making of a Bad Boy», премьера которого состоялась 14 января на канале Peacock, рассказывает о многочисленных претензиях к магнату, в первую очередь о предполагаемой причастности Комбса к смерти его бывшей девушки Кимберли Портер, а также Бигги, Андре Харрелла, Heavy D и покушению на убийство Эла Би Сура.

Эрика Вулфф, адвокат Комбса, выступила с заявлением по поводу нового иска, утверждая, что эти компании «приняли сознательное решение набить свои карманы вопреки правде, приличий и основных стандартов профессиональной журналистики».

«Грубо эксплуатируя доверие своей аудитории и стремясь обогнать конкурентов в поисках самого пикантного разоблачения Дидди, ответчики злонамеренно и безрассудно распространили возмутительную ложь в „Diddy: The Making of a Bad Boy“», — заявила она.

«В этом якобы документальном фильме ответчики обвиняют мистера Комбса в ужасных преступлениях, включая серийные убийства и сексуальные домогательства к несовершеннолетним, зная, что нет никаких доказательств в их пользу. Создавая и транслируя эти ложные сведения, ответчики стремятся лишь нажиться на скандале, не заботясь об истине и ущемляя право мистера Комбса на справедливое судебное разбирательство. Мистер Комбс подал этот иск, чтобы привлечь ответчиков к ответственности за тот огромный ущерб, который нанесли их необдуманные заявления», — добавила юристка.

Комбс требует возмещения ущерба в размере 100 млн долларов за «серьезный репутационный и экономический вред», причиненный, по его словам, ложными и клеветническими заявлениями.

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