На территории Антарктиды впервые обнаружили место крупных выбросов метана наподобие тех, которые ранее находили в Арктике. Ученые называют открытие «климатической бомбой», сообщил El Pais.
Испанская научная экспедиция обнаружила столбы газа в море вблизи Антарктиды. Эти столбы, как рассказали ученые, достигают в длину 700 метров, а в ширину — 70. Они могут значительно влиять на изменение климата на планете.
Метан, который выбрасывается в атмосферу в Антарктиде, начал копиться в недрах материка около 20 тысяч лет назад. За это время под землей сохранилось примерно 24 гигатонны углерода.
Такой объем метана попадает в атмосферу по вине человечества за два года. Как быстро газ выходит на поверхность, специалисты не уточнили. Но отметили, что он может прорываться из недр Земли через разломы.
Выбросы газа, помимо опасности для климата, создают нестабильность подводной почвы. Это может привести к оползням на континентальном склоне и, в свою очередь, к риску формирования цунами.