На территории Антарктиды впервые обнаружили место крупных выбросов метана наподобие тех, которые ранее находили в Арктике. Ученые называют открытие «климатической бомбой», сообщил El Pais.

Испанская научная экспедиция обнаружила столбы газа в море вблизи Антарктиды. Эти столбы, как рассказали ученые, достигают в длину 700 метров, а в ширину — 70. Они могут значительно влиять на изменение климата на планете.

Метан, который выбрасывается в атмосферу в Антарктиде, начал копиться в недрах материка около 20 тысяч лет назад. За это время под землей сохранилось примерно 24 гигатонны углерода.

Такой объем метана попадает в атмосферу по вине человечества за два года. Как быстро газ выходит на поверхность, специалисты не уточнили. Но отметили, что он может прорываться из недр Земли через разломы.