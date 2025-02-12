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Вышел тизер финального сезона «Рассказа служанки»

Сегодня в 18:06
Фото: Hulu

Hulu представил тизер финального сезона «Рассказа служанки». Его премьера состоится 8 апреля.

«Непоколебимый дух и решимость Джун снова втягивают ее в борьбу за уничтожение Гилеада. Люк и Мойра присоединяются к сопротивлению. Серена пытается реформировать Гилеад, в то время как командор Лоуренс и тетушка Лидия размышляют над тем, что они натворили, а Ник сталкивается с непростыми испытаниями характера. Эта последняя глава путешествия Джун подчеркивает важность надежды, мужества, солидарности и стойкости в стремлении к справедливости и свободе», — гласит синопсис.

«Они верили, что эти одежды, которые они надевают на наши тела, говорят миру, кто мы есть. Чтобы пометить нас, они одели нас в красное — цвет крови. Они забыли, что это еще и цвет ярости. Платье стало нашей униформой, а мы — армией», — произносит главная героиня Джун Осборн в тизере продолжения сериала.

«Они верили, что эти одежды, которые они надевают на наши тела, говорят миру, кто мы есть. Чтобы пометить нас, они одели нас в красное — цвет крови. Они забыли, что это еще и цвет ярости. Платье стало нашей униформой, а мы — армией», — произносит главная героиня Джун Осборн в тизере продолжения сериала.

В сериале «Рассказ служанки» снимаются Мосс, Ивонн Страховски, Брэдли Уитфорд, Макс Мингелла, Энн Дауд, О.Т. Фагбенле, Самира Уайли, Мэдлин Брюэр, Аманда Бругель, Сэм Джегер, Эвер Кэррадайн и Джош Чарльз.

Сериал, основанный на книге Маргарет Этвуд, выпускает MGM Television, а исполнительными продюсерами выступают Брюс Миллер, Уоррен Литтлфилд, Эрик Такман, Ялин Чанг, Элизабет Мосс, Шейла Хокин, Джон Вебер, Фрэнк Сиракуза, Стив Старк, Ким Тодд, Дэниел Уилсон и Фрэн Сирс.

В сериале снимаются Мосс, Ивонн Страховски, Брэдли Уитфорд, Макс Мингелла, Энн Дауд, О.Т. Фагбенле, Самира Уайли, Мэдлин Брюэр, Аманда Бругель, Сэм Джегер, Эвер Кэррадайн и Джош Чарльз.

Сериал, основанный на книге Маргарет Этвуд, выпускает MGM Television, а исполнительными продюсерами выступают Брюс Миллер, Уоррен Литтлфилд, Эрик Такман, Ялин Чанг, Элизабет Мосс, Шейла Хокин, Джон Вебер, Фрэнк Сиракуза, Стив Старк, Ким Тодд, Дэниел Уилсон и Фрэн Сирс.

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