В Милане обнаружили сеть подземных туннелей возрастом в 500 лет с рисунков Леонардо да Винчи

В Милане обнаружили сеть подземных туннелей, построенных около 500 лет назад. Они похоже на те, что изображал на своих рисунках художник Леонардо Да Винчи, сообщил Live Science.

Туннели оказались скрыты под замком Сфорца. Некогда они использовались для обороны комплекса. Ученые считают, что сеть подземных коридоров располагается на более широких территориях, чем пока удалось изучить.

Замок Сфорца начали возводить в середине 1300-х годов. На протяжении веков он расширялся и модифицировался, а также разрушался. Сегодня от первоначального замка осталась лишь одна шестая часть.

Да Винчи работал в замке примерно в 1495 году. Тогда его пригласили вместе с другими художниками украсить внутренние помещения. В это время мастер как раз и набросал схему неких туннелей, которые долгое время считались утраченными.

В будущем подземную часть замка, вероятно, откроют для публики. По мнению историка Франчески Биоло, «эти пути могут быть гораздо более интересными, чем то, что известно и доступно в настоящее время».

Биоло в рамках подготовки своей диссертации сотрудничала с администрацией Сфорца и компанией Codevintec Italiana. Вместе они задумали оцифровать замок. Сканирование подземных пространств выявило неизвестные ранее проходы.