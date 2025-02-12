«Мой пацан»: Майкл Б.Джордан поддержал Джонатана Мейджорса, осужденного за домогательства

Сегодня / 16:25
Wu-Tang Clan выпустят первый за восемь лет альбом
Сегодня / 18:06
Вышел тизер финального сезона «Рассказа служанки»
Сегодня / 17:44
В Антарктиде нашли «климатическую бомбу» — место крупных выбросов метана
Сегодня / 16:48
В Милане обнаружили сеть подземных туннелей возрастом в 500 лет с рисунков Леонардо да Винчи
Сегодня / 16:38
Еда из пластиковых контейнеров повышает риск сердечной недостаточности
Сегодня / 15:34
В Москве при планировании новостроек будут сразу выделять место для храма
Сегодня / 14:50
Президент США Виола Дэвис борется с террористами в трейлере «G20»
Сегодня / 14:41
Мария Андреева снялась в отеле «Метрополь» для благотворительного дропа Masterpeace
Сегодня / 14:08
Сын Илона Маска вытер козявку о стол Дональда Трампа в Овальном кабинете
Сегодня / 13:43
MI5 извинилась перед Би-би-си за сокрытие информации об агенте, напавшем на свою подругу
Сегодня / 13:09
В Москве и Петербурге оставят лишь два обязательных ОГЭ после девятого класса
Сегодня / 13:08
Посмотрите полноценный трейлер киноэкранизации «Как приручить дракона»
Сегодня / 13:01
Диджеи, грумеры и гомеопаты вошли в список профессий для получения рабочей визы в Великобританию
Сегодня / 12:58
Яндекс обновил программу стажировок
Сегодня / 12:40
В «Яндекс Картах» появилась информация о пандусах
Сегодня / 12:28
В Свердловской области новоизбранный мэр просит суд признать незаконным ее избрание на пост
Сегодня / 12:17
Вышел трейлер драмы «Друг» с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем
Сегодня / 12:15
Oasis, Joy Division и Мэрайя Кэри вошли в список номинантов Зала славы рок-н-ролла
Сегодня / 12:10
Новый вид глубоководной рыбы назвали в честь Сан из «Принцессы Мононоке»
Сегодня / 10:56
В Великобритании запретили рекламу модного бренда, сочтя модель на фото «нездорово худой»
Сегодня / 10:38
Площадь квартир в московских новостройках сократилась на 10–15%
Сегодня / 09:57
Disney отменит некоторые программы по обеспечению разнообразия и инклюзивности
Сегодня / 09:51
Netflix выпустит драму Last Samurai Standing: «Это смесь „Сегуна“ и „Игры в кальмара“»
Сегодня / 09:10
Для съемок «Одиссеи» Нолана построят шестиметрового циклопа
Сегодня / 08:47
Кендрик Ламар стал самым прослушиваемым рэпером в истории Spotify
Сегодня / 08:42
«У нас были разногласия»: Уилл Смит хотел перенести съемки «Метода Хитча» за три дня до их старта
Сегодня / 07:40
За 2024 год билеты на фестивали подорожали более чем в 1,5 раза
Сегодня / 07:40
Первые Олимпийские киберспортивные игры перенесли на 2027 год

«Мой пацан»: Майкл Б.Джордан поддержал Джонатана Мейджорса, осужденного за домогательства

Сегодня в 17:07
Фото: MGM

Майкл Б.Джордан рассказал журналу GQ, что он не прочь снова поработать с Джонатаном Мейджорсом, признанным виновным в домогательствах.

Джордан снял Мейджорса в фильме «Крид-3», где тот сыграл агрессивного и антагонистичного боксера Дамиана «Diamond Dame» Андерсона. Мейджорс заслужил хорошие отзывы за эту роль, а Джордан — похвалу за свой режиссерский дебют.

Спустя несколько недель после премьеры фильма Мейджорса арестовали по обвинению в домашнем насилии. В декабре 2023-го его признали виновным в нападении на свою бывшую девушку. С актером разорвала отношения студия Marvel, а компания Searchlight отказалась от выпуска фильма «Журнальные сны» с его участием.

Джордан рассказал GQ, что наблюдать за развитием ситуации было «непросто». «Но у него все отлично, он только что обручился. Я горжусь его стойкостью и силой, с которой он все это пережил, и тем, как он справился с этим. Я рад, что у него все хорошо. Это мой пацан», — добавил он. Когда Джордана спросили, будет ли он снова работать с Мейджорсом, он ответил: «Да. Да».

В декабре 2023 года суд присяжных из шести человек признал Мейджорса виновным по двум пунктам обвинения в домогательствах и нападении. Актер был оправдан по двум другим пунктам: умышленное нападение третьей степени и домогательство при отягчающих обстоятельствах второй степени.

В апреле 2024 года Мейджорса приговорили к году психотерапии. Сейчас актер нацелен на возвращение: фильм «Журнальные мечты» выйдет в прокат 21 марта от нового дистрибьютора Briarcliff Entertainment.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами