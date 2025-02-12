«Мой пацан»: Майкл Б.Джордан поддержал Джонатана Мейджорса, осужденного за домогательства

Майкл Б.Джордан рассказал журналу GQ, что он не прочь снова поработать с Джонатаном Мейджорсом, признанным виновным в домогательствах.

Джордан снял Мейджорса в фильме «Крид-3», где тот сыграл агрессивного и антагонистичного боксера Дамиана «Diamond Dame» Андерсона. Мейджорс заслужил хорошие отзывы за эту роль, а Джордан — похвалу за свой режиссерский дебют.

Спустя несколько недель после премьеры фильма Мейджорса арестовали по обвинению в домашнем насилии. В декабре 2023-го его признали виновным в нападении на свою бывшую девушку. С актером разорвала отношения студия Marvel, а компания Searchlight отказалась от выпуска фильма «Журнальные сны» с его участием.

Джордан рассказал GQ, что наблюдать за развитием ситуации было «непросто». «Но у него все отлично, он только что обручился. Я горжусь его стойкостью и силой, с которой он все это пережил, и тем, как он справился с этим. Я рад, что у него все хорошо. Это мой пацан», — добавил он. Когда Джордана спросили, будет ли он снова работать с Мейджорсом, он ответил: «Да. Да».

В декабре 2023 года суд присяжных из шести человек признал Мейджорса виновным по двум пунктам обвинения в домогательствах и нападении. Актер был оправдан по двум другим пунктам: умышленное нападение третьей степени и домогательство при отягчающих обстоятельствах второй степени.