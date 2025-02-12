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Wu-Tang Clan выпустят первый за восемь лет альбом

Сегодня в 16:25
Фото: NRK P3/Flickr

Рэп-группа Wu-Tang Clan анонсировала новый альбом «Black Samson, The Bastard Swordsman». Он станет первым релизом коллектива с 2017 года, когда свет увидел альбом «The Saga Continues».

Как сообщает Variety, на виниле пластинка выйдет 12 апреля. Дата цифрового релиза пока неизвестна.

Для записи «Black Samson, The Bastard Swordsman» объединились все девять оставшихся в живых участников Wu-Tang Clan. Среди приглашенных артистов ― Kool G Rap, Kurupt, Crooked I и Benny the Butcher.

Саунд-продюсером выступит Mathematics, который сотрудничает с группой с первых дней ее существования. По его словам, название пластинки отсылает к блэксплотейшен-фильмам ― то есть к картинам, эксплуатирующим темы, связанные с афроамериканским сообществом.

«Есть такие фильмы, как „Черный Самсон“, „Черный Цезарь“ и „Суперфлай“. На них я рос в 1970-х. Часть [названия] „The Bastard Swordsman“ — отсылка к старым фильмам о боевых искусствах, потому что я вырос и на них. И не только я — все в Wu-Tang любили старые кунг-фу-фильмы. „Бессердечный меченосец“ — один из моих любимых», — пояснил он.

Диджей пообещал подарить фанатам, «не просто альбом, а кусочек истории — что‑то действительно уникальное в своем роде». «Wu-Tang всегда стремились раздвигать границы — музыкальные, художественные, культурные», ― добавил он.

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