В Москве 11 февраля прошла светская премьера сериала «Аутсорс» — победителя фестиваля «Новый сезон». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия — онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда».
Показ первых эпизодов шоу прошел в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Его сопровождал сводный оркестр и хор под управлением Василия Пехова.
Сериал представили режиссер Душан Глигоров и оператор Батыр Моргачев, известные по проектам «Выжить после» и «Трасса», сценарист и шоураннер Анна Козлова («Медиатор», «Самка богомола») и актеры проекта, в том числе Иван Янковский.
На премьере появились и другие участники команды «Аутсорса» — артисты Эльдар Калимулин, Дмитрий Сумин, Данил Стеклов, Леонид Тележинский, художник-постановщик Денис Исаев, генпродюсер «Среды» Иван Самохвалов, генпродюсер Okko Гавриил Гордеев, композитор Сергей Каширин,
Поприветствовать команду проекта собрались режиссеры Сергей Сельянов и Юрий Быков, актеры Алексей Серебряков и Сергей Гилев, продюсер Петр Ануров, двукратная лауреатка «Золотой маски» Александра Урсуляк, комик Елизавета Варвара Аранова, телеведущий Тимур Родригез, певица Алена Апина, гимнастки Дина и Арина Аверины.
Сериал «Аутсорс» станет доступен в Okko 13 февраля. Шоу расскажет о маленьком городе на краю земли, в котором в середине 90-х годов ожидают смертной казни заключенные. Привести в действие их приговоры должны сотрудники тюрьмы, но те решают отдать эту работу на «аутсорс».
Надзиратели, тюремный врач и прокурор предлагают возможность убить преступников другим людям — к примеру, родственникам жертв. Но вскоре осознают, что доход от такой «услуги» и справедливость несовместимы.