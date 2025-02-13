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В Москве прошла премьера сериала «Аутсорс» — победителя фестиваля «Новый сезон»

Сегодня в 07:16

В Москве 11 февраля прошла светская премьера сериала «Аутсорс» — победителя фестиваля «Новый сезон». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия — онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда».

Показ первых эпизодов шоу прошел в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Его сопровождал сводный оркестр и хор под управлением Василия Пехова.

Сериал представили режиссер Душан Глигоров и оператор Батыр Моргачев, известные по проектам «Выжить после» и «Трасса», сценарист и шоураннер Анна Козлова («Медиатор», «Самка богомола») и актеры проекта, в том числе Иван Янковский.

На премьере появились и другие участники команды «Аутсорса» — артисты Эльдар Калимулин, Дмитрий Сумин, Данил Стеклов, Леонид Тележинский, художник-постановщик Денис Исаев, генпродюсер «Среды» Иван Самохвалов, генпродюсер Okko Гавриил Гордеев, композитор Сергей Каширин,

Поприветствовать команду проекта собрались режиссеры Сергей Сельянов и Юрий Быков, актеры Алексей Серебряков и Сергей Гилев, продюсер Петр Ануров, двукратная лауреатка «Золотой маски» Александра Урсуляк, комик Елизавета Варвара Аранова, телеведущий Тимур Родригез, певица Алена Апина, гимнастки Дина и Арина Аверины.

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Сериал «Аутсорс» станет доступен в Okko 13 февраля. Шоу расскажет о маленьком городе на краю земли, в котором в середине 90-х годов ожидают смертной казни заключенные. Привести в действие их приговоры должны сотрудники тюрьмы, но те решают отдать эту работу на «аутсорс».

Надзиратели, тюремный врач и прокурор предлагают возможность убить преступников другим людям — к примеру, родственникам жертв. Но вскоре осознают, что доход от такой «услуги» и справедливость несовместимы.

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