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Еда из пластиковых контейнеров повышает риск сердечной недостаточности

Сегодня в 16:38
Фото: Agenlaku Indonesia/Unsplash

Употребление пищи из пластиковых контейнеров может сильно увеличить вероятность развития сердечной недостаточности, выяснили ученые. Их исследованием поделилась The Guardian.

Авторы доклада подозревают, что изменения в биоме кишечника вызывают воспаление, которое повреждает кровеносную систему.

В ходе исследования специалисты выяснили, как часто более 3000 человек в Китае ели из пластиковых контейнеров навынос и были ли у них сердечно-сосудистые заболевания. На втором этапе они подвергли крыс воздействию пластиковых химикатов из воды, которую кипятили и наливали в контейнеры для еды навынос.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что частое воздействие пластика в значительной степени связано с повышенным риском развития сердечной недостаточности», — написали авторы.

Пластик может содержать около 20 тыс. химических веществ, и многие из них, такие как BPA, фталаты и PFAS, представляют опасность для здоровья. Эти химические вещества часто встречаются в пищевых продуктах и их упаковках. Их связывают с целым рядом проблем — от рака до нарушения репродуктивной функции.

Хотя исследователи не проверяли, какие именно химические вещества вымываются из пластика, они отметили связь между распространенными соединениями пластика и болезнями сердца, а также ранее обнаруженную связь между биомом кишечника и болезнями сердца.

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