Еда из пластиковых контейнеров повышает риск сердечной недостаточности

Употребление пищи из пластиковых контейнеров может сильно увеличить вероятность развития сердечной недостаточности, выяснили ученые. Их исследованием поделилась The Guardian.

Авторы доклада подозревают, что изменения в биоме кишечника вызывают воспаление, которое повреждает кровеносную систему.

В ходе исследования специалисты выяснили, как часто более 3000 человек в Китае ели из пластиковых контейнеров навынос и были ли у них сердечно-сосудистые заболевания. На втором этапе они подвергли крыс воздействию пластиковых химикатов из воды, которую кипятили и наливали в контейнеры для еды навынос.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что частое воздействие пластика в значительной степени связано с повышенным риском развития сердечной недостаточности», — написали авторы.

Пластик может содержать около 20 тыс. химических веществ, и многие из них, такие как BPA, фталаты и PFAS, представляют опасность для здоровья. Эти химические вещества часто встречаются в пищевых продуктах и их упаковках. Их связывают с целым рядом проблем — от рака до нарушения репродуктивной функции.