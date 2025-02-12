В Москве при планировании новостроек будут сразу выделять место для храма

Планирование новостроек должно сразу предполагать строительство храма, заявил патриарх Кирилл на собрании духовенства Московской митрополии. По его словам, с московскими властями такая договоренность уже есть, нужно распространить эту практику на Подмосковье.

«В идеале планирование новостроек должно изначально предполагать строительство храма и, соответственно, выделение для этого земельного участка. Об этом мы договорились с нашим мэром Сергеем Семеновичем Собяниным, и он полностью согласился с моим предложением, что городское планирование должно сразу предполагать выделение мест под строительство храмов. Вот так же должно быть и на территории Московской области», ― цитирует слова патриарха ТАСС.

Священнослужитель также выразил озабоченность «расширением инорелигиозного сообщества» в Подмосковье. По его мнению, «преступность именно оттуда создает сейчас большую угрозу мирной жизни людей».

«Мы всегда с гордостью говорили, что у нас мирное взаимодействие с исламской общиной, и, действительно, так оно и было, и есть, но возникла новая реальность, связанная с появлением инорелигиозных анклавов и неформальных религиозных лидеров, радикально настроенных в отношении православия, что, несомненно, представляет потенциальную, а может быть, уже и реальную опасность для межнационального и межрелигиозного мира на территории Московского региона», ― добавил глава РПЦ.